Trump nadiren kullanılan federal yetkilerini devreye soktu! 2 bin muhafız göreve çağrıldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.

Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.



Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını belirtti.

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Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.



ABD medyasında yer alan haberlerde söz konusu karar 'olağanüstü bir adım' değerlendirildi.

New York Times gazetesi konuya ilişkin haberinde "Başkan Trump, Kaliforniya’daki göçmenlik protestolarını bastırmak amacıyla 2.000 Ulusal Muhafız askerini göreve çağırarak olağanüstü bir adım attı. Bu kararı alırken eyalet valisi Gavin Newsom’un yetkisini bypass ederek nadiren kullanılan federal yetkilerini devreye soktu." ifadelerini kullandı.

Brennan Adalet Merkezi’nden Elizabeth Goitein’e göre, bir başkanın, bir eyalet valisinin talebi olmaksızın o eyaletin Ulusal Muhafız gücünü göreve çağırması 1965’ten bu yana ilk kez gerçekleşiyor.



ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etmişti.

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Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.



ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Los Angeles kentinin dört bir yanındaki iş yerlerinde bulunan göçmenlere yönelik gözaltı operasyonu düzenledi. ABD medyası, operasyonlarda onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı. Göçmenlere yönelik operasyon, sokakları da karıştırdı. Operasyona tepki gösteren protestocular, federal mahkeme binasının ve gözaltı merkezinin dışında toplandı. Sokaklarda bazı protestocular memurlara beton parçaları fırlattı, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

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Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ICE tarafından gerçekleştirilen göçmen operasyonunu kınayarak bunların "halka terör saçtığını ve şehirdeki temel güvenlik ilkelerini bozduğunu" ifade etti.



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