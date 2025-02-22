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Trump, Musk'ın DOGE kapsamında yaptığı işlerde "daha saldırgan" olmasını istedi

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#Trump#Musk#ABD
Trump, Muskın DOGE kapsamında yaptığı işlerde daha saldırgan olmasını istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 19:42

ABD Başkanı Donlad Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın çalışmalarında "daha saldırgan" olması gerektiğini belirtti.

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ABD Başkanı Donlad Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

"ELON MÜTHİŞ BİR İŞ ÇIKARIYOR"

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.

ABD Başkanı, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" sloganını yineledi.

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#Trump#Musk#ABD

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