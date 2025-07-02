Trump-Musk kapışmasında ikinci perde: O tasarı Senato’dan geçti

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ABD’de geçen yıl başkanlık seçimi kampanyaları sırasında aralarından su sızmayan milyarder Elon Musk ve Başkan Donald Trump’ın ilişkisi, son aylarda giderek zayıflamıştı. İlk olarak mayıs ayında, Trump’ın “One Big Beautiful Bill” (Büyük Güzel Tasarı) olarak anılan vergi indirimi tasarısı nedeniyle açıktan kapışan ikili, dün yine aynı sebepten birbirine girdi. Üstelik atışmanın üzerinden saatler geçmişken tasarı Senato’da kabul edildi.

‘YASA GEÇERSE PARTİ KURARIM’

Trump’ın yasa tasarısına başından beri karşı çıkan Musk, eğer yasa ABD Kongresi’nden geçerse kendi siyasi partisini kuracağını açıkladı. X platformunda yaptığı paylaşımda, “America Party” adını verdiği partinin, halkın gerçek sesi olacağını öne süren Musk, mevcut sistemin Demokrat ve Cumhuriyetçilerden oluşan bir “tek parti düzenine” dönüştüğünü savundu.

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‘DEVLET DESTEĞİYLE İŞ YAPIYOR’

Musk’ın “parti kurarım” restine Trump’tan yanıt gecikmedi. Sosyal medya platformu Truth Social’da doğrudan Musk’ı hedef alan Trump, “Elon Musk tarihin en çok devlet desteği alan insanı olabilir. Sübvansiyonlar olmasa Elon dükkânı kapatır, evine, Güney Afrika’ya dönerdi. Ne roket kalırdı ne uydu, ne de elektrikli araba üretimi. Ülkemiz de servetini kurtarmış olurdu” sözleriyle daha önce yaptığı gibi Musk’ın devlet sözleşmelerini iptal edebileceği imasında bulundu. Musk’ın SpaceX ve Tesla şirketlerinin kamu teşviklerinin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığı’ndan aldığı çok sayıda ihalesi var.

YASA TASARISI SENATO’DAN GEÇTİ

50’ye karşı 51 oyla dün ABD Senatosu’nda kabul edilen One Big Beautiful Bill” (Büyük Güzel Tasarı) Temsilciler Meclisi’nden de geçerse Trump’ın önüne gidecek. Musk, mayıs ayında tasarıyı kamuoyuna açık bir şekilde eleştirerek, bunu “iğrenç bir rezalet” olarak nitelendirmiş ve ABD’nin borçlarının daha da artacağı uyarısında bulunmuştu. İkilinin arasını açan yasa tasarısının Senato’dan onay alan güncel halinde, elektrikli araçlara uygulanan vergi indiriminin 30 Eylül’de sona ermesi planlanıyor. Bu maddenin, doğrudan Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın satışlarını ve hisse değerini etkileyebileceği belirtiliyor.