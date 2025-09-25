Trump, muhaliflerinden nefret ettiğini söylerken şaka yapmış

Haberin Devamı

The Hill'in ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'daki kanalında Vance'in NewsNation muhabiri Reshad Hudson ile mülakatı yayımlandı.

Vance, Kirk'ün anma töreninde Trump'ın "rakiplerinden nefret ettiğini" söylemesinin şaka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bence bu çok ilginç. Tüm konuşmayı izlerseniz Başkan'ın yaptığı, kendi mizahi ve eşsiz yöntemiyle düşmanlarımızı affetmenin bizim için ne kadar zor olduğunu vurgulamaktı."

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance

'KIMMEL ÖZÜR DİLEMELİYDİ'

Vance, ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın, Cumhuriyetçi aktivist Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle geçici olarak askıya alınan ancak tekrar yayına başlayan TV şovundaki monoloğunu eleştirdi.

Haberin Devamı

Kimmel'ın monoloğunda "biraz iyi kalpli" sözler ettiğini ancak "Kirk'ten ya da ailesinden özür dilemediğini" söyleyen Vance, "Ben dahil birçok kişinin Jimmy Kimmel'ın sözlerine kızmasının sebebi, Charlie Kirk'ün katilini MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) destekçisi ya da sağcı Amerikan olmakla suçlamasıydı. Bu bir şaka değil, düpedüz yanlış bilgiydi. Jimmy Kimmel'ın bundan ötürü özür dilemesini isterdim." dedi.

Komedyen Jimmy Kimmel

TRUMP'IN BASKI UYGULADIĞI İDDİASI

Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, sansür uyguladığı ya da Kimmel'ın TV şovunun kaldırılması için baskı yaptığı iddialarını reddederek programın düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldığını savundu.

"Jimmy Kimmel'ı yayından kaldırmak için hiçbir şey yapmadık." diyen Vance, "ifade özgürlüğüne inandıklarını" dile getirdi.

Suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için 21 Eylül'de düzenlenen anma töreninde Trump, Kirk'ün rakiplerinden nefret etmediğini belirtmiş, "Charlie'yle bu noktada aynı fikirde değildim. Rakibimden nefret ediyorum ve onlar için en iyisini istemiyorum. Üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı.