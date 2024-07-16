Trump: Mucize diyorlar... Göçmenler kurtardı

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ölümden kıl payı kurtulduğu suikast girişimini anlattı. Sonbaharda yapılacak başkanlık seçimleri için resmen aday ilan edileceği Cumhuriyetçi Parti kongresine giderken özel uçağında Amerikan medyasına konuşan Trump, kurtulmasını mucize olarak nitelendirdi.

Donald Trump, New York Post gazetesine konuştu.

ARKASINA BAKMIYOR OLSA

Sağ kulağını kapatan büyük beyaz bir bandaj takan Trump, “Hastanedeki doktor böyle bir şey görmediğini, AR-15’le vurulup hayatta kalan hiç kimseyi görmediğini söyledi. Bunu bir mucize olarak nitelendirdi” dedi. Cumhuriyetçi aday, Butler kentindeki mitingde konuşmasına, politik ajandasının ilk gündem maddelerinden biri olan “göçmen sorunuyla” başlamıştı. Trump, kendisini dinlemeye gelen destekçilerine sahnenin arkasına yerleştirilmiş, Amerikan sınırından kaçak geçenlerin sayısını gösteren bir tabloyu göstererek rakibi Joe Biden’ın göçmen politikasını eleştiriyordu. Sahneden yaklaşık 150 metre uzaktaki çatıda gizlenen saldırgan, tam da bu sırada, Trump, “Ülkemizde burada olmaması gereken milyonlarca insan var” derken tetiğe bastı. Trump başına isabet edip onu öldürebilecek kurşundan, hafifçe kafasını çevirip tabloyu işaret etmesi sayesinde kurtuldu.

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‘TEK ATIŞLA VURDULAR’

Eski Başkan, röportajında bu noktaya dikkat çekerek, “Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu. Ben nadiren kafamı kalabalıktan çeviririm. Fakat o sırada başka yere bakmasaydım bugün burada konuşuyor olamazdık” dedi. Trump, silah sesi duyulduğu anda kendisini kurtarmak için sahneye atlayan Gizli Servis ajanlarını da övdü. “Saldırganı tam gözlerinin ortasından tek atışla indirdiler. Harika bir iş çıkardılar. Bu hepimiz için gerçeküstü bir durum” diye konuştu.

‘EN İKONİK FOTOĞRAF’

Eski Başkan, o anları “Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı. İnanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı” diye anlattı. Olaya ilişkin görüntülerde vurulduktan sonra kürsünün arkasına çöken Trump’ın, ajanlar kendisini sahneden indirmeden hemen önce “Ayakkabılarımı alayım” dediği duyulmuştu. Saldırıdan hemen sonra, yüzü ve kulağı kanlar içinde yumruğunu kaldırmış halde çekilen fotoğrafıyla ilgili, “Birçok insan şimdiye kadar gördüğü en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genelde ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir” ifadesini kullandı.

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GİZLİ SERVİS HESAP VERECEK

ABD’nin 45’inci Başkanı ve 5 Kasım seçimlerinin önde gelen adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin önlenememesi nedeniyle Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis’in sorumluluğu hakkında soru işaretleri giderek artıyor.

Pazar günü bir gün önce Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde Trump’ın miting yaptığı bölgeye geldiğimde yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştım. Miting alanına giden tüm ara yollar Pensilvanya Eyalet Polisi tarafından kapatılmış. Miting bölgesine sadece polis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ya da savcılık yetkilileri kimliklerini göstererek geçiş yapabiliyor.

O ÇATIYA NASIL ÇIKTI

Polisin girişlere izin vermediği noktadan dahi Trump’ı koruyan Gizli Servis keskin nişancılarının bulunduğu çatı ve saldırganın pozisyon aldığı bina çıplak gözle rahatlıkla görülebiliyor. Suikast teşebbüsüyle ilgili gizemini hâlâ koruyan en büyük soru ise 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks’un o binaya nasıl elini kolunu sallayarak yerleşebildiği olmaya devam ediyor.

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POLİS GÖRMÜŞ

Soruşturma derinleşirken akıl almaz detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Butler polisinin saldırı gerçekleşmeden önce Trump’a yaklaşık 120-130 metre mesafedeki binanın çatısına merdivenden tırmandığı, saldırganı gördüğü ancak saldırgan silahını kendisine doğrulttuktan sonra geri döndüğü bilgisi yerel makamlar tarafından paylaşıldı. Gizli Servis’in neden bu çatıya da bir ajan yerleştirmediği sorusunun cevabı verilmiş değil.

İHMAL Mİ, KASIT MI

Saldırının yapıldığı çatının yerel polisin sorumluluğunda olduğu bilgileri ABD medyasında yer buluyor ancak Kongre’de Gizli Servis’in hesap vermesi için çağrılar giderek artıyor. Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’a yazdığı mektupta “Pek çok soru var ve Amerikalılar cevap bekliyor” dedi ve Cheatle’ı 22 Temmuz’da Kongre’de düzenlenecek duruşmada ifade vermeye çağırdı. Gizli Servis Direktörü Cheatle, ABD Başkanı Joe Biden tarafından emri verilen bağımsız soruşturmaya katılacaklarını ve tam iş birliği yapacaklarını söyledi.

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GÖÇMEN TABLOSU İÇİN BAŞINI ÇEVİRİNCE KURTULMUŞ

Eski ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günkü mitingin başında yasa dışı göç akınıyla ilgili konuşuyordu.

Göçmenlerle ilgili tabloya bakmak için sağa döndüğünde kurşun sağ kulağını sıyırıp geçti.

KONUŞMASINI DEĞİŞTİRDİ

Suikast girişimi, Donald Trump’ın aday ilan edileceği Cumhuriyetçi Parti Kongresi’nde yapacağı konuşmayı da değiştirdi. Normalde Biden hükümetine yükleneceği sert bir metin hazırladığını, ancak saldırıdan sonra değiştirdiğini belirten Trump, konuşmasını “tüm ülkeyi, hatta tüm dünyayı bir araya getirmek” için değerlendireceğini belirtti.

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BAŞKAN ADAYI TRUMP YARDIMCISI VANCE

ABD’de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için adaylarının Donald Trump olduğunu açıkladı. Diğer yandan Trump, sosyal medya duyurusuyla yeni ABD Başkan Yardımcısı adayının da Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurdu. Seçime ilişkin açıklama, Milwaukee’de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde yapıldı. Açıklamada, Trump’ın gerekli oyu aldığı belirtilerek, “Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump’ı seçti” ifadesi kullanıldı. Ayrıca Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu da açıkladı.

ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Kararını, Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklayan Trump, başkan yardımcısına övgü dolu sözlerde bulundu. Trump paylaşımında, “Uzun bir süre düşündükten sonra ABD Başkan Yardımcısı görevini üstlenmeye en uygun kişinin Ohio Senatörü J.D. Vance olduğuna karar verdim” dedi. Trump, Vance ile ilgili özellikle emekçi kesime yoğunlaşacağına yönelik sözleri vurguladı. Trump, “J.D. seçim sürecinde, uğruna azimle mücadele ettiği insanlara, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota ve çok daha ötesindeki Amerikan işçi ve çiftçilerine odaklanacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan, başkan olduğu dönemde Trump’ın yardımcılığını Mike Pence üstlenmişti. Pence, kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump’a destek vermeyeceğini açıklamıştı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDE BAŞKAN’I SUÇLAMIŞTI

Adaylık açıklamasının ardından Vance’in paylaşımları da mercek altına alındı. Özellikle Vance’in Trump’a yönelik suikast girişimi sonrasında “ABD Başkanı Joe Biden’ın kampanyası Trump’ı otoriter bir faşist olarak gösterdi. Bu retorik Trump’a suikast girişimine yol açtı.” ifadelerini kullanması, ABD basınında Ohio’lu senatörün başkan yardımcısı olmaması gerektiği yorumlarını beraberinde getirmişti.

İSRAİL DESTEKÇİSİ

İsrail yanlısı tutumuyla da ön plana çıkan Vance, ABD’nin İsrail’e gerekli desteği sağlaması gerektiğini savunurken, Ukrayna’nın savaşta başarılı olmak için yeterli asker ve teçhizata sahip olmadığını sıklıkla vurguluyor.

BIDEN: TRUMP’IN KLONU

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, J.D. Vance’i, Trump’ın bir “klonu” olarak nitelendirdi. Biden’ın kampanya ekibi de J.D Vance’e yönelik, “2020 seçimlerini inkar eden, ulusal kürtaj yasağını destekleyen ve tüp bebek tedavisine karşı oy kullanan bir isim” ifadelerini kullandı

J.D. VANCE KİMDİR?

Ohio Senatörü 39 yaşındaki Vance, Ohio’da doğdu ve lise eğitimini tamamlayınca ABD ordusuna katılarak 2005 yılında Irak Savaşı’nda deniz piyadesi olarak savaştı. Yale Hukuk Fakültesi’ni bitiren Vance’ın aynı zamanda “en çok satan kitaplar” listesine giren “Hillbilly Elegy” başlıklı bir biyografisi bulunuyor. Daha önce Trump’ı eleştiren ve ona “Amerika’nın Hitleri” diyen Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri Trump’ı destekliyor. 2022’de Ohio Senatörü seçilen Vance, evli ve 3 çocuk sahibi.

BİDEN’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi partiden başkanlık için yarışan Donald Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili Amerikan halkına seslenerek itidal ve sükûnet çağrısı yaptı. Ülkede siyasi söylemin çok sertleştiğini, artık bunu yumuşatma zamanının geldiğini dile getiren Biden, saldırı ile ilgili hâlâ çok sayıda belirsiz noktanın bulunduğunu kaydetti. “ABD’yi değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, suikast girişiminde bulunacak birinin elinde değil” diye konuşan ve ABD tarihindeki siyasi suikastlara atıfta bulunan Başkan, farklılıkların getirdiği sorunların sandıkta çözülmesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin kuruluş felsefesine değinerek ülkenin kaba kuvvete karşı akıl ve dengeye üstün gelme şansı veren bir demokrasi anlayışı üzerine kurulduğunu da söyledi.

Joe Biden

YANIT VERMEDİ

Cumhuriyetçi Parti’nin Ohio Senatörü James David Vance, saldırı sonrasında, Biden’ın kampanyasının merkezinde, Trump’ın ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken otoriter bir faşist olduğu düşüncesinin yer aldığını, saldırıya bu söylemin sebep olduğunu öne sürmüştü. Biden, kendisine getirilen eleştirilere bir yanıt vermedi.

TRUMP’IN ‘GİZLİ DEVLET BELGELERİ’ DAVASI DÜŞTÜ

- Eski ABD Başkanı Trump’ın başkanlığı dönemindeki gizli devlet belgelerini ilgili makamlara bildirmeden evine götürmesine yönelik hazırlanan iddianame, hâkim tarafından reddedildi ve dava düştü.Hâkim Aileen Cannon, 93 sayfalık kararda soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith’in davaya atanmasının ABD Anayasası’nı ihlal ettiğine hükmetti. Trump için büyük bir zafer olarak görülen kararla birlikte 78 yaşındaki siyasetçinin 40 ayrı suçla suçlandığı davanın sonuna gelinmiş oldu. Özel savcılık ofisinin ise kararı bir üst mahkemeye götürme hakkı bulunuyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), savcının talebi üzerine 8 Ağustos 2022’de Trump’ın Florida’daki konutu Mar-a-Lago’ya baskın düzenlemiş ve servis edilen fotoğraflarda konutun farklı yerlerinde buldukları kutuların içinde devlete ait gizli belgelerin tespit edildiğini duyurmuştu.