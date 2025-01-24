Trump Moskova’yı şaşırttı: ‘Beklediğimiz sinyal bu değildi’

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Ukrayna savaşının Rusya lehinde sonuçlanması için ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’a umut bağlayan Kremlin, Trump’ın önceki gün sert bir üslupla Putin’e yönelik, “Bu savaşı artık bitir. Otur ve anlaşma yap. Aksi takdirde Rusya’yı yeni Amerikan yaptırımlarıyla çok daha kötü günler bekliyor. Rusya’nın parçalanması süreci tetiklenir” sözleri Kremlin Sarayı’nı şaşırttı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Göreve başlayan ABD yönetiminden beklediğimiz mesaj bu değildi” derken, Rus yönetimi Ukrayna savaşını kısa sürede bitirmek niyetinde olmadığını da Washington’a iletmiş oldu.

‘YAPTIRIMI ÇOK SEVİYOR’

Rus medyası için düzenlediği basın toplantısında Trump’ın sözlerine Rusya’nın tepkisi sorulduğunda Peskov, “Trump’ın söylediklerinde Ukrayna ihtilafını sona erdirecek maalesef yeni hiçbir unsur göremedik. O ilk başkanlık döneminde de sürekli yaptırım mekanizmalarına başvuruyordu. Yaptırım konusunu çok seviyor” ifadelerini kullandı. Buna karşı Rusya’nın beklentisinin “ihtilafın son bulması için eşitler arasında diyalog ve Trump ile Putin arasında ilk başkanlık döneminde olduğu gibi karşılıklı saygıya dayalı müzakere süreci” olduğunu belirten Peskov, “Trump’ın göreve başlamasından sonra Washington’dan yapılan tüm açıklamaları yakından takip ettiklerini” söyledi.

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DERİN UYUŞMAZLIK VAR

ABD Başkanı Trump seçim süreci boyunca göreve geldikten sonraki 24 saat içinde savaşı bitireceğini iddia etse de bunda başarılı olamadı. Ayrıca tarafların istekleri arasındaki derin uçurum sorunun olası çözümünün Trump’ın ifade ettiğinden çok daha karmaşık olacağına işaret ediyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna savaşında ateşkes yerine Batı’yla büyük barış anlaşması aradığını geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sürekli dile getiriyor. Putin savaşın bitmesi için Ukrayna’nın Kırım Yarımadası, Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgeleri resmen Rus toprağı olarak tanınmalı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Rusya ile toprak karşılığında barış anlaşmasının kesinlikle mümkün olmadığını söylüyor. Zelenski ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan müzakere süreci başlamadan ABD veya Avrupa Birliği yönetiminden Ukrayna için güvenlik garantileri anlaşması aradığını dün dile getirdi.

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‘WASHINGTON POLİTİKA DEĞİŞTİRSİN’

ABD’nin “Rusya savaşı bir an önce bitirmeli” önerisine Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliğinden de ret cevabı geldi. BM’de Rusya adına açıklama yapan temsilci yardımcısı Dmitriy Polyanski, “ABD’de göreve başlayan Başkan Trump, Ukrayna savaşını bir an önce sona erdirmek istiyorsa ilk önce ABD’nin 2014 yılından bu yana Ukrayna ile ilgili izlediği politikalarını gözden geçirmeli. 2014 yılında Ukrayna’da Rusya karşıtı rejimi iktidara getirmiş olmasının bilançosunu yapmalı. Rusya oturup anlaşma yapsın derken nasıl bir anlaşmadan söz edildiğini Rusya hâlâ bilmiyor” ifadesini kullandı.