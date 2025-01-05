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Trump, Meloni'yi Mar-a-Lago malikanesinde ağırladı

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Giorgia Meloni#İtalya
Trump, Meloniyi Mar-a-Lago malikanesinde ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 13:08

Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

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Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihlerindeki Roma seyahati öncesi, Trump'ı ziyaret etti.

İtalya Başbakanı'nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor." ifadelerini kullandı.

Birlikte belgesel gösterimine katılan ikili, ardından akşam yemeği yedi.

Trump, başkanlık yarışını kazanmasının ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da malikanesinde ağırlamıştı.

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#Donald Trump#Giorgia Meloni#İtalya

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