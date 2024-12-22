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Trump, Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdi

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#ABD#Donald Trump#Mark Burnett
Trump, Mark Burnetti İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 14:20

Trump, kariyerini anlatan "The Apprentice" filminin yapımcısı Mark Burnett'i, İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdi.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında "değerli kariyere" sahip olduğunu belirtti.

İngiltere Özel Temsilciliğine Burnett'i aday gösterdiğini kaydeden Trump, yapımcının bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını ifade etti.

Trump, kendi kariyerini anlatan The Apprentice filminin yanı sıra ABD'deki Survivor ve The Voice gibi yarışmaların yapımcılığını üstlenen Burnett'in, ticaret, kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını bildirdi.

Öte yandan Trump, 2 Aralık’ta Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) milyarder iş insanı Warren Stephens'i, ABD’nin Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

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Trump, ABD'nin Roma Büyükelçiliğine Tilman Fertitta'yı aday gösterdi
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Trump, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi Fertitta'yı, ABD'nin Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

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#ABD#Donald Trump#Mark Burnett

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