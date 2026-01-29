Trump Maliki’ye niye karşı

Haberin Devamı

KASIM ayında yapılan genel seçimlerin ardından Irak’ta hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Saddam Hüseyin sonrasında iktidar paylaşımına göre Irak’ta başbakan Şii çoğunluktan, cumhurbaşkanı Kürt azınlıktan, meclis başkanı ise Sünniler arasından seçiliyor.

OY DAĞILIMI NASIL

11 Kasım 2025’te yapılan seçimlerde Başbakan Şia es Sudani’nin (55) İmar ve Kalkınma Koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 46 sandalye, Nuri el Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu 29 sandalye, eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’nin liderliğindeki parti 27 sandalye kazandı. Kürt partiler, Barzanilerin KDP’si 27 sandalye, Talabanilerin KYB’si 18 sandalye aldı. Genel tabloda ise Şiilerin 187, Sünnilerin 77, Kürtlerin 56, Türkmen Cephesi’nin 2 ve diğer azınlık partilerin 7 üyesi bulunuyor.

SUDANİ GERİ ÇEKİLDİ

Sandalye dağılımı 2022’den beri Irak Başbakanı olan Şia es-Sudani’nin yeniden hükümet kurabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak pazarlıklarda ilerleme sağlanamayınca iki hafta önce Sudani’nin Nuri el Maliki’nin lehine başbakan adaylığından feragat ettiği, ancak koalisyonun hükümette yer almaya hazır olduğu vurgulandı. Şii partilerin üst yapısı Koordinasyon Çerçevesi de Maliki’den yana destek ortaya koydu.

ABD’NİN ADAMIYDI

Nuri el Maliki’nin (75) adının yeniden gündeme gelmesiyle ABD’nin Irak işgali, Saddam’ın devrilmesi, sonrasında ülkenin girdiği şiddet ve kriz sarmalı akıllara geldi. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından desteklenen Maliki, kısa sürede ülkede istikrarı sağlamak yerine kaosu daha da körüklemekle itham edilen bir figüre dönüşmüştü. O dönemde yaşanan Şii-Sünni kutuplaşması ve istikrarsızlığın El Kaide ve DEAŞ gibi radikal örgütlerin palazlanmasına yol açtığı iddia edilmişti.

YOLSUZLUK ADAM KAYIRMA

Ayrıca hakkında yolsuzluk iddiaları da diz boyuydu. Al Jazeera’ya göre 2018 yılında Irak Parlamentosu Şeffaflık Komisyonu ABD’nin işgali döneminde yolsuzluktan ülkenin 320 milyar dolarlık maddi kayıp yaşadığını hesaplamıştı. 15 yıllık işgalin 8 yılında Maliki iktidardaydı. İddiaya göre bu paranın bir kısmı Maliki’ye yakın kişilerin lüks yaşam tarzları, pahalı gayrimülkler, paravan şirketler ve gizli hesaplara aktarılmıştı. İran’a yakın bir isim olan Maliki döneminde Türkiye ile de ilişkiler inişli çıkışlı bir hal alırken son yıllarda ise Sudani hükümetiyle ilişkiler nispeten ılımlı bir seyir kazanmıştı. Basra’yı Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak ‘Kalkınma Yolu Projesi’ özellikle iki başkenti daha yakınlaştırmıştı.

SUDANİ ABD’YE YAKIN

Hali hazırda İran’ın vekil güçleri Lübnan, Suriye, Yemen’de büyük bir güç kaybetmişken, ülke içinde karışıklık yaşanırken ABD istihbaratına göre İran rejimi en zayıf dönemini yaşıyor. Rrejimin Hizbullah, Haşdi Şabi gibi vekil güçlerini yeniden toparlamaya çalıştığı söylenirken Ortadoğu’da askeri açıdan büyük nüfuz kaybına uğrayan Tahran’ın olası bir Maliki hükümetiyle Irak’ı yeniden yörüngesine çekme ihtimali ABD’de endişe yaratıyor. Sudani, iktidarı döneminde Amerikan petrol şirketleriyle işbirliğini önceleyen bir isim olarak da dikkat çekiyor. Öte yandan Maliki’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya da sıcak bakmadığı, dolayısıyla Şam’ın normalleşme sürecini de etkileyebileceği iddiaları söz konusu.

BAĞDAT’A ERBİL’E BASKI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Sudani; ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack, Mesud Barzani ile geçtiğimiz günlerde yaptıkları görüşmelerde Maliki endişesini dile getirdiler. Önceki akşam ABD Başkanı, Truth Social’dan paylaşım yaparak “Çılgınca politikaları ve ideolojisi nedeniyle, eğer Maliki seçilirse ABD artık Irak’a yardım etmeyecektir” diyerek resti çekti. Şii partiler ise Trump’a rağmen Maliki’ye desteklerini yinelediler.