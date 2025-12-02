Trump Maduro’ya sürgün teklif etmiş

Haberin Devamı

Dünyanın gözü Ukrayna-Rusya arasındaki barış planına ve İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlallerine çevrilmişken, bu sefer de Güney Amerika’da savaş tamtamları çalmaya başladı. Venezuela ile gerginliğin giderek artmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro’ya nota verdi. Kaynaklara göre, Trump, Maduro’ya derhal istifa etmesini ve ülkeyi terk etmesini söyledi.

MADURO’NUN İKİ TALEBİ

ABD gazeteleri, geçtiğimiz günlerde iki liderin geçen ayın başında telefonla görüştüğünü iddia etmişti. Trump da görüşmeyi doğrulayarak, gazetecilere, “Yorum yapmak istemiyorum, cevap evet. İyi geçti mi kötü geçti mi söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi” diye açıklamada bulundu. Ancak Miami Herald gazetesi Trump’ın Maduro’yu arayarak “Hemen istifa edip ülkeyi terk et” dediğini iddia ederken Maduro’nun da seçimlere izin verilmesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiği öne sürüldü. Ancak Trump iki teklifi de reddetti ve istifa talebinde ısrar etti.

‘TÜRKİYE, KATAR, BREZİLYA DEVREDE’ İDDİASI

Görüşmeye ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklar; Trump’ın Nicolas Maduro’nun hemen görevden ayrılması halinde, kendisine, eşi Cilia Flores ve oğluna ‘güvenli geçiş’ garantisi vermeye hazır olduğunu belirtti. İki talebi de reddedilen Venezuela lideri, istifasını hemen sunduğu takdirde güvenliği garanti altında olacak. Miami Herald’a konuşan kaynaklara göre, ikilinin telefon görüşmesi bölgedeki çatışmayı önlemek için son çareydi. Türkiye, Katar ve Brezilya’nın ikilinin görüşmesini ayarladığı iddia edildi. Öte yandan ABD’nin önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerinden Lindsey Graham, birkaç gün önce Maduro’nun durumuyla ilgili X’ten bir paylaşım yaparak “On yılı aşkın süredir Amerika’yı zehirleyen bir narkoterörist devleti kontrol ediyor. Bu mevsimde Türkiye ve İran’ın çok güzel olduğunu duydum” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri, sürgün için Türkiye ya da İran’ı işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

ABD NİYE VENEZUELA’YI SIKIŞTIRIYOR

UYUŞTURUCU MU PETROL REZERVİ Mİ

ABD Savunma Bakanlığı, Eylül ayından bu yana Karayipler’deki uyuşturucu trafiğini öne sürerek bölgede askeri varlığını artırdı. Gerek Tren de Aragua çetesinin Venezuela’daki faaliyetleri gerek uyuşturucu taşıyan tekneler iddiasıyla ABD operasyonlarını arttırdı. ABD’nin resmi raporlarına göre, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 21 tekne imha edildi ve 83 kişi hayatını kaybetti. Trump, yakında kara harekâtının başlayacağını duyurmuş, 16 Kasım’da da dev uçak gemisi USS Gerald R. Ford, beş destroyer ve iki güdümlü füze kruvazörüyle birlikte Karayipler’e konuşlandırılmıştı. Geçtiğimiz hafta da Trump yönetimi Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül koymuş, Maduro ‘Güneşler Karteli’ adlı uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin lideri ilan edilmişti. Trump, askeri genişlemeyi “Uyuşturucu kaçakçıları zehirlerini ABD’ye gönderiyor ve her yıl binlerce insanı öldürüyor” sözleriyle gerekçelendiriyor.

PETROLDE BİRİNCİ

Dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela, 303 milyar 200 milyon varillik kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Ülkedeki diğer yeraltı kaynakları ise demir, bakır, boksit, kömür, nikel, kalton, altın, elmas, çinko ve titanyum olarak öne çıkıyor. Nitekim Maduro hükümeti, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağının enerji piyasasının dengesini ciddi biçimde tehlikeye attığı gerekçesiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) bir mektup gönderdi. Mektupta, Venezuela’nın doğal enerji kaynaklarını kararlılıkla savunacağı vurgulanarak, ülkenin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceği ifade edildi.