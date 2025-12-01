Trump Maduro ile görüştüğünü doğruladı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüştüğünü doğrulafı. Caracas yönetimi ise ABD'nin saldırı hazırlığı yaptığını söyleyerek sert tepki gösterdi.

AFP haberine göre Trump, Pazar günü Air Force One uçağında Maduro görüşmesi ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi." dedi.

Wall Street Journal gazetesi, görüşmede Maduro'nun istifa etmesi halinde af koşullarının da ele alındığını bildirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Markwayne Mullin, Pazar günü CNN'in "State of the Union" adlı programında yaptığı açıklamada, ABD'nin Maduro'ya ülkesini terk edip Rusya'ya veya başka bir yere gitme şansı sunduğunu söyledi.

ABD, Karayipler'de büyük bir askeri yığınak yaparak, Venezuelalı bir uyuşturucu kartelini terörist örgüt ilan etti.

Washington, Eylül ayında başlatılan askeri konuşlandırmanın amacının bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığını azaltmak olduğunu söylüyor ancak Caracas, nihai hedefin rejim değişikliği olduğunu savunuyor.

ABD, Venezuela'nın eski sol lideri Hugo Chavez'in siyasi mirasçısı Maduro'yu "Güneşler Karteli"nin liderliğini yapmakla suçluyor ve yakalanması için 50 milyon dolar ödül koymuş durumda.

Ancak Venezuela ve onu destekleyen ülkeler böyle bir örgütün var olmadığı konusunda ısrar ediyor.