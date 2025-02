Trump-Macron zirvesine damga vuran anlar: Macron hemen İngilizce konuşmaya başladı!

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. ABD ile Avrupa arasındaki gerilimin adım adım tırmandığı bir süreçte gerçekleşen zirve özellikle Batı'da büyük bir dikkatle izlendi.

İki lider Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında Ukrayna'da devam eden savaşa yönelik dikkat çeken mesajlar verdiler. Macron Ukrayna’da barışı tesis edecek hızlı ancak kırılgan olmayan bir anlaşma istediklerini belirterek "Barış Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez ve ateşkes (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz.” dedi. Trump ise savaş değil barış getirmek istediğini vurguladı ve "İşte bu yüzden Ukrayna ile kritik mineraller, nadir topraklar ve diğer çeşitli konularda bir anlaşma yapmalıyız. " ifadelerini kullandı.



Washington Post gazetesine göre, Ukrayna savaşının yıl dönümünde Beyaz Saray'a giden Macron, Washington ile Moskova arasında tarihi bir yeniden yapılanma yaşanırken, transatlantik bağları kurtarmak için çabaladı.

Macron ve Trump arasındaki ilişkiyi 'karmaşık' olarak tanımlayan gazete iki liderin tanıştıkları ilk dönemi hatırlattı ve aralarındaki ilişkinin 'alfa el sıkışmaları', karşılıklı saygı gösterileri ancak aynı zamanda Trump'ın tarafında yoğun bir öfkeyle işaretlendiğini yazdı.



İngiliz medyası da Trump ve Macron arasındaki garip 'el sıkışma diplomasisi'ne dikkat çekti. Telegraph gazetesi "İki başkan, aşırı sert ve bir keresinde tam 29 saniye süren el sıkışmaları ile ünlü. Alışılmadık yoğunlukları ve uzunlukları nedeniyle sosyal medyada bir sansasyona dönüşen selamlaşmalar bu son ziyaret de farklı değildi" ifadelerini kullandı.



New York Times gazetesine göre, iki başkan kameralar önünde sarılıp el sıkışarak dostluk gösterisinde bulundular ancak, Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ile Avrupa arasında büyüyen anlaşmazlığı gizleyemediler. New York Times'ın detaylı analizinde "Ukrayna işgalinin yıldönümünde bir araya gelen iki lider, samimi bir Beyaz Saray toplantısında iltifat alışverişinde bulunurken açık bir kopuştan kaçınmaya kararlı görünüyorlardı. Ancak savaşın nedenleri, her iki tarafın çatışmadaki rolü ve olası çözümü konusunda önemli ölçüde ayrıştılar. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i diktatör olarak nitelemeyi reddederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise saldırganın Rusya olduğunu net bir şekilde vurguladı" ifadeleri dikkat çekti.



GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR: MACRON FRANSIZCADAN İNGİLİZCEYE DÖNDÜ

İki liderin görüşmesine damga vuran anlardan biri Ukrayna'ya sağlanan desteklerle ilgiliydi.

ABD başkanı Trump Avrupa'nın Kiev yönetimine sağladığı yardımı “Avrupa Ukrayna'ya borç para veriyor ve sonra geri alıyorlar.” diye yorumlayınca toplantının başından beri bir tercüman aracılığıyla Fransızca konuşan Macron, hemen İngilizce konuşmaya başladı . Trump'ın kolunu tutarak söylediklerini düzelten Fransız lider, Ukrayna'ya gönderilen yardımların Amerika Birleşik Devletleri örneğinde olduğu gibi, hibe, kredi ve kredi garantilerinin bir karışımı olduğunu söyledi.

Gülümseyen Trump şüpheci bir yüz ifadesi takındı ve sanki bunu yutmadığını söylemek istercesine elini salladı.

Macron just grabbed Trump’s arm and fact-checked him to his face in real time.



