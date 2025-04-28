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Trump listeye Süveyş’i de ekledi: Biz bedava geçelim

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#Donald Trump#Süveyş Kanalı#Panama Kanalı
Trump listeye Süveyş’i de ekledi: Biz bedava geçelim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 07:00

GÖREVE geldiği günden bu yana Panama Kanalı’nın ABD yönetimine geçmesini istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa isteklerine Süveyş Kanalı’nı da dahil etti.

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Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ABD ticari ve askeri gemilerinin Panama ve Süveyş kanallarından ücretsiz geçişini talep etti. ABD olmadan Panama ve Süveyş kanallarının var olmayacağını ileri süren Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya bu konuyla ilgilenmesi için talimat verdiğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamalarında da Panama’daki Çin etkisini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

VANCE ÖNEMSEMEMİŞTİ

Ancak Trump yönetimi daha önce Süveyş Kanalı’na yönelik bir ilgi göstermemişti. Hatta, mart ayında üst düzey ABD’li yöneticilerin Yemen’deki Husilere yönelik hava saldırılarıyla ilgili yazışmaları basına sızmış, Başkan Yardımcısı JD Vance’in kanalın ABD’den çok Avrupa ticareti için önemli olduğu, bu nedenle Husilere yönelik operasyonu kamuoyuna anlatmanın zor olacağı yorumu göze çarpmıştı. Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10’unun geçtiği Süveyş Kanalı’ndan geçişler Husilerin Yemen açıklarındaki gemilere saldırıları sonrasında düşüş kaydetti.

 

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#Donald Trump#Süveyş Kanalı#Panama Kanalı

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