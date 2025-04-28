Trump listeye Süveyş’i de ekledi: Biz bedava geçelim

Haberin Devamı

Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ABD ticari ve askeri gemilerinin Panama ve Süveyş kanallarından ücretsiz geçişini talep etti. ABD olmadan Panama ve Süveyş kanallarının var olmayacağını ileri süren Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya bu konuyla ilgilenmesi için talimat verdiğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamalarında da Panama’daki Çin etkisini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

VANCE ÖNEMSEMEMİŞTİ

Ancak Trump yönetimi daha önce Süveyş Kanalı’na yönelik bir ilgi göstermemişti. Hatta, mart ayında üst düzey ABD’li yöneticilerin Yemen’deki Husilere yönelik hava saldırılarıyla ilgili yazışmaları basına sızmış, Başkan Yardımcısı JD Vance’in kanalın ABD’den çok Avrupa ticareti için önemli olduğu, bu nedenle Husilere yönelik operasyonu kamuoyuna anlatmanın zor olacağı yorumu göze çarpmıştı. Küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10’unun geçtiği Süveyş Kanalı’ndan geçişler Husilerin Yemen açıklarındaki gemilere saldırıları sonrasında düşüş kaydetti.