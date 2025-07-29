Trump liderlere kişisel telefon numarasını verdi: 'Macron'a 'Emmanuelll' diye sesleniyor, o da 'Donalddd' diye karşılık veriyor'

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Başkanlıktaki ilk döneminde pek çok yabancı devlet başkanına kişisel cep telefonu numarasını veren Trump, resmi protokolleri bir kenara bırakarak doğrudan görüşmeler yürütüyor. Bu uygulama, Trump'ın 2. başkanlık döneminde de devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a kadar pek çok lider, Trump'la kurdukları kişisel bağların diplomatik süreçlere olumlu yansıdığını belirtti.

Trump'ın yakın çevresinden bir kaynak, ABD Başkanı liderlerle tahmin edilenden çok daha fazla sayıda görüşme yaptı belirtti. Görüşmelerin büyük bölümünün resmi konulara odaklandığını belirten kaynak, Trump'ın liderlerle sıkça gayriresmi sohbetler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'la düzenli olarak görüşen isimler arasında yer aldı.

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'TRUMP VE MACRON ARASINDA RAHATLIK VAR'

Macron'la Trump'ın yapılan bir görüşmeye tanık olan başka bir kaynak ise iki liderin samimi tavırlarına dikkat çekti. Trump'ın ilk döneminde de Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron, ABD Başkanı ile yaşadığı anlaşmazlıkları kamuoyundan gizlemeyen sayılı liderlerden biri oldu. Macron, NATO zirvesinde ABD'nin Avrupa Birliği'ne uyguladığı gümrük vergilerini eleştirmişti.

Kaynak, "Trump 'Emmanuelll' diye sesleniyor, Macron da 'Donalddd' diye karşılık veriyordu" diyen kaynak, bu tarz diyalogların sık yaşandığını belirtti.

Macron'un Trump ile görüşmelerine aşina olan bir kişi, "Bir süredir birlikte çalıştıkları için aralarında bir rahatlık var, bu da Macron'a zaman zaman daha güçlü olma fırsatı veriyor. Ancak Macron, özel görüşmelerinde kurdukları ilişkiye de değer veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

25 Temmuz'da Trump'a İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken Macron'un Filistin devletini tanıyacağını açıklaması sorulduğunda, ABD Başkanı bu kararı önemsemediğini belirtmişti.

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Trump, Macron hakkında "Çok iyi bir adam, onu seviyorum. Ama bu açıklamanın hiçbir ağırlığı yok" demişti.

DÜNYA LİDERLERİ KİŞİSEL BAĞ KURMAKTAN MEMNUN

Politico'nun haberine göre, yabancı yetkililer, Trump'la kurulan kişisel bağların diplomatik süreçleri olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Haberde, NATO'nun Lahey Zirvesi sonrasında Trump'ın Avrupa güvenliğine bakışının yumuşadığı ve Ukrayna'ya yardım konusunda esnek davrandığı yorumuna yer verildi.

Avrupalı bir yetkili, "Liderlerin Trump'la birebir iletişimi, sürtüşmeleri azaltıyor" diye konuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin seçim sonrası Trump'ı arayarak ilişkileri düzeltme çabası da bu stratejinin örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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İNGİLTERE LİDERİYLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE MESAJLAŞMIŞ

Trump'ın son olarak İskoçya'da katılacağı bir golf etkinliği öncesinde İngiliz lider Starmer ile kişisel telefonundan mesajlaştığı öğrenildi. Starmer'ın, Trump'la kurduğu iletişimi sıkı tuttuğunu belirten yetkililer, iki liderin mart ayında WhatsApp üzerinden mesajlaştığı bilgisini paylaştı.

İki isim, yakın zamanda golf sahasında bir araya gelecek. Starmer'ın geçmişte bir futbol maçı sırasında Trump'tan gelen telefonla gümrük anlaşması konusunu görüştüğü biliniyor. Starmer, daha önce Trump'ın Birleşik Krallık Özel Temsilcisi Mark Burnett ile görüşürken, Trump'ı kişisel telefonundan arayarak sohbet etmişti.

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Starmer ve Trump arasında basına yansıyan tek görüşme bu değildi. Starmer, mayıs ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'tan gece geç saatlerde bir telefon aldığını ve gümrük vergilerinde indirime dair görüştüklerini söylemişti.

İngiliz hükümetinden bir danışman, İngiliz liderin Trump ile sıkça telefon görüşmesi gerçekleştirmesine ilişkin, "Starmer'ın gayriresmi ortamlarda kendini göstermesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

TRUMP SON 6 AYDA 23 GÖRÜŞME YAPTI

Politico'ya konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, Trump'ın yabancı liderlerle çok iyi ilişkileri olduğunu savunarak, ABD Başkanı'nın son altı ayda 23 görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. Çoğu görüşme, Trump'ın talep ettiği şartlarda gerçekleşti. Örneğin Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Trump'la golf oynamak için Florida'ya uçtu.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin gönderdiği kişisel mesajların Trump tarafından paylaşılması da bu diplomasi tarzının diğer örnekleri olarak kaydedildi. Liderler, Trump'la olan özel görüşmelerinin kamuoyuna yansıyabileceğinin farkında.