Trump: Kuzey Kore ve İran ile ilgili "çoğu sorunu" telefonla çözebilirim

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ABD basınındaki haberlere göre Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında Trump'a seçilmesi halinde ABD'nin potansiyel düşmanlarına yönelik yaklaşımı soruldu.

"Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri" ve "İran'ın Rusya'ya füze tedariki" iddialarına değinen Trump, "çoğu sorunu" telefon görüşmeleri ve birebir müzakereyle çözebileceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı, "Telefon görüşmeleri yapabileceğim ve sorunların çoğunu çözebileceğim. Aslında birkaç kez görüşmem de gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Hafta içi ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile yaptığı münazarada kullandığı ifadeyi yineleyen Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kendisine "Herkesin Trump'tan korktuğunu" söylediğini aktararak "Çin'in korktuğunu, Rusya'nın korktuğunu, Kuzey Kore'nin korktuğunu söyledi." dedi.