×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump kurmaylarına bu soruyu soruyor… ‘Rejim neden çökmedi’

Güncelleme Tarihi:

#İran#Trump#Savaş
Trump kurmaylarına bu soruyu soruyor… ‘Rejim neden çökmedi’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da savaşın başlamasından aylar sonra rejimin neden hâlâ ayakta olduğunu sorguladığı ve rejim değişikliğini hâlâ hedefleri arasında gördüğü bildirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD merkezli CNN’e göre, Trump’ın savaşın başlamasından bu yana gizli toplantılarda ulusal güvenlik ekibine İran halkının neden yönetime karşı ayaklanmadığını defalarca sorduğu belirtildi. Trump’ın, rejimin çökmesini beklemeyi sürdürdüğü belirtilirken, ABD Başkanı salı günü sosyal medya hesabından “İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak?” diye sorarak bu beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Savaşın başında İran halkına, “Bu nesiller boyunca sahip olacağınız tek şans olabilir” mesajını veren Trump, dün de Beyaz Saray’daki basın toplantısında, İran’la yaşadıkları gerilimi “askeri bir çatışma” olarak tanımladığını belirterek “Savaş demiyorum çünkü bizim için önemsiz mesele” açıklaması kafaları karıştırdı. Diğer yandan ABD’de yaklaşan ara seçimlerin İran politikasını etkileyip etkilemeyeceği de tartışılıyor. Yönetimin, ara seçimlere yaklaşılırken, İran savaşına “mola vermek” isteyebileceği yönünde ABD basınında değerlendirmeler yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Trump#Savaş

BAKMADAN GEÇME!