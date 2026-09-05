Trump kurmaylarına bu soruyu soruyor… ‘Rejim neden çökmedi’

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ABD merkezli CNN’e göre, Trump’ın savaşın başlamasından bu yana gizli toplantılarda ulusal güvenlik ekibine İran halkının neden yönetime karşı ayaklanmadığını defalarca sorduğu belirtildi. Trump’ın, rejimin çökmesini beklemeyi sürdürdüğü belirtilirken, ABD Başkanı salı günü sosyal medya hesabından “İran halkı ne zaman ayağa kalkıp savaşacak?” diye sorarak bu beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Savaşın başında İran halkına, “Bu nesiller boyunca sahip olacağınız tek şans olabilir” mesajını veren Trump, dün de Beyaz Saray’daki basın toplantısında, İran’la yaşadıkları gerilimi “askeri bir çatışma” olarak tanımladığını belirterek “Savaş demiyorum çünkü bizim için önemsiz mesele” açıklaması kafaları karıştırdı. Diğer yandan ABD’de yaklaşan ara seçimlerin İran politikasını etkileyip etkilemeyeceği de tartışılıyor. Yönetimin, ara seçimlere yaklaşılırken, İran savaşına “mola vermek” isteyebileceği yönünde ABD basınında değerlendirmeler yer alıyor.