Trump Kral’ı utandırır mı... Savaş ABD gezisini erteletebilir

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:00

İran savaşı, ABD ile İngiltere arasındaki “özel ilişkiyi” sarsan yeni bir diplomatik krize dönüştü.

Washington’ın müttefiklerinden daha fazla askeri destek istemesi, Londra’nın ise temkinli davranması iki ülke arasında sert bir polemiğe yol açtı. Tartışmanın gölgesi kraliyet programına kadar uzandı. İngiliz siyasetinde, Kral 3’üncü Charles’ın ABD’ye planlanan devlet ziyaretinin ertelenmesi gerektiği yönünde sesler yükseliyor. İşçi Partili milletvekili Emily Thornberry, mevcut atmosferde kralın Trump tarafından “utandırılabileceğini” belirterek ziyaretin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Krizin merkezinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yürütülen savaşta İngiltere’den daha güçlü askeri destek istemesi var. Londra’nın bazı taleplere mesafeli yaklaşması üzerine Trump, Başbakan Keir Starmer’ı sert sözlerle hedef almıştı.

SKANDAL İHTİMALİ

Washington’dan Kral Charles’ın ABD’ye “çok yakında” geleceğine dair açıklamalar geliyor. Ancak Charles ve eşi Camilla’nın ziyaretinin Trump’ın tavırları yüzünden diplomatik bir skandala dönüşebileceğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazla.

