Trump korona aşısı olduğunu gizlemiş

ABD medyasında Trump’ın danışmanlarına dayandırılan haberlerde, Trump çiftine hangi aşıdan yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Trump çiftinin geçen yıl ekim ayında koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Antikor kokteyli tedavisinin ardından Trump, virüse karşı bağışıklık kazandığını ve aşı yaptırmayacağını açıklamıştı. Trump’ın yerine seçilen Joe Biden ise seçim kampanyası döneminde aralık ayında aşı olmuş ve bunu ilan etmişti. Ancak baştan beri salgını tiye almayı seçen Trump’ın, haber doğruysa, aşılama fotoğrafı paylaşmamayı tercih ettiği anlaşılıyor.