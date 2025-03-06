Trump konuştu Kongre bölündü: Bir yanda alkışlar bir yanda protestolar... Altın çağ vaat etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de yaptığı yaklaşık 1 saat 40 dakikalık hitabıyla tarihe geçti. Amerika’ya Altın Çağ yaşatacağını iddia eden, Amerikan rüyasını yeniden canlandıracağını öne süren, Grönland ve Panama’yı yeniden işgal ile tehdit eden ve tüm dünyaya ek gümrük vergi getireceklerini söyleyen ABD’nin 47’nci Başkanı, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından onlarca kez ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise protesto etti.

GERGİNLİK İLE BAŞLADI

Trump’ın 2’nci döneminin ilk Kongre hitabı gergin başladı. Temsilciler Meclisi Teksas Üyesi Demokrat Al Green, ayağa kalkarak Trump’ın konuşmasını böldü. “Senin yetkin yok” diye bağıran Green, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın çağırdığı Kongre kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarıldı.

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PROTESTO EDİLDİ

Birçok Demokrat vekil, ellerinde “Medicaid’i Kurtarın”, “Musk Hırsızlık Yapıyor” ve “Yalan” yazılı küçük siyah pankartlar tuttu. Michigan vekili Rashida Tlaib, Trump vergi indirimlerinden bahsederken, “Önce kendi vergilerini öde” yazılı beyaz tahta kaldırdı. Florida vekili Maxwell Frost ve Teksas vekili Jasmine Crockett’in de aralarında bulunduğu bazı Demokratlar ise Trump’ın konuşması sırasında salonu terk etti.

NE DESEM BEĞENMEYECEKLER

Demokratlar tarafından sık sık protestolara maruz kalan Trump, ne yaparsa yapsın Demokratlar tarafından takdir edilmeyeceğini söyledi. “Ben, en yıkıcı hastalığa çare bulsam bile, burada oturan bu insanlar alkışlamayacak, ayağa kalkmayacak ve kesinlikle bu muazzam başarılara sevinmeyecekler” diyen Trump, bunun çok üzücü olduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi.

ELON MUSK’I ALKIŞLATTI

Devlette yapılan harcamaların kısılması için dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile çalışan Trump, hitabı yerinden izlemek üzere salona gelen Musk’ı onore etti. “Elon çok çalışıyor. Buna ihtiyacı yoktu. Çok teşekkür ederim. Seni takdir ediyoruz” diyen Trump, Musk’ın bulduğunu iddia ettiği bir dizi devlet harcamasını kürsüden okudu. Devlette bürokrasinin hükümranlığının bittiğini öne süren Trump “Seçilmemiş bürokratlar tarafından yönetilme dönemi sona erdi” dediğinde salonda Trump-Musk iş birliğinden ötürü gülüşmeler yaşandı.

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SÜREKLİ BIDEN’A YÜKLENDİ

Başkanlığa geleli bir buçuk ay olan Trump, Kongre’ye ilk hitabında ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’dan enkaz devraldığını anlattı. 10 kereden fazla Biden’dan bahseden Başkan, yumurta fiyatlarının yüksekliği, ülke genelindeki suç oranları, sınırlardan ülkeye yayılan uyuşturucular, kaçak göçmenler ve diğer birçok sorun için Biden’ı suçladı. Trump, Biden için “Amerikan tarihinin en kötü başkanı” dedi. ABD basını ise Trump’ın bazısı abartılı iddialarının doğruluğunu teyit etmenin peşine düştü.

KONGRE’DEN PARA İSTEDİ

ABD Başkanı, konuşması sırasında doğrudan Kongre üyelerinden taleplerde bulundu. Trump, bütçenin musluklarını elinde tutan Kongre üyelerinden daha fazla yasadışı göçmeni sınır dışı edebilmek için, vergi indirimleri için, daha fazla kolluk kuvveti işe alabilmek için ve “Altın Kubbe” füze savunma sistemi için para istedi. 47’nci Başkan, “Kongre’den, tamamen ABD’de üretilmiş, son teknoloji bir Altın Kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum. İsrail’de var, ABD’de de olmalı, değil mi?” dedi.

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ZELENSKİ’NİN MEKTUBUNU OKUDU

Geçen hafta Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaşadığı kavgadan sonra Ukrayna’ya tüm askeri yardımları kesme emri veren Trump, Zelenski’nin kendisine mektup yazdığını söyledi ve bazı kısımlarını okudu. Zelenski’nin müzakerelere her daim hazır olduğunu ve Amerikan başkanının liderliği altında ilerlemek istediğini belirttiği satırları okuyan Trump, “Bu mektubu gönderdiği için takdir ediyorum. Aynı zamanda, Rusya ile ciddi görüşmeler yaptık ve barışa hazır olduklarına dair güçlü sinyaller aldık. Bu harika olmaz mı” dedi.

PANAMA VE GRÖNLAND İŞGAL MALZEMESİ OLDU

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Panama ve Grönland, Trump’ın konuşmasında yine işgal malzemesi oldu. “Yönetimim Panama Kanalı’nı geri alacak ve bunu yapmaya çoktan başladık” diyen Trump’ın bir de Grönland halkına mesajı vardı. ABD Başkanı, “geleceğinizi kendi iradenizle belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ve eğer isterseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul ediyoruz. Öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz” dedi.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KAÇIŞ YOK

Başkan Trump, gümrük vergileri konusundaki politikalarını da şiddetli şekilde yineledi. “Gümrük vergileri, Amerika’yı tekrar zengin yapmak ve Amerika’yı tekrar büyük yapmakla ilgilidir” diyen Trump, “biraz rahatsızlık olacak ama sorun yok” dedi ve gümrük vergisi politikalarının ülkede enflasyonu arttıracağını yeniden kabul etmiş oldu. Başkan ayrıca “2 Nisan’da, karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek ve bize uyguladıkları her vergi için biz de onlara gümrük vergisi uygulayacağız” dedi.