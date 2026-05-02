Trump kongre’ye ‘savaş bitti’ dedi ama... Masada teklif namluda füze

ABD ve İran’ın nihai barış için geri adım atmamasıyla “ne savaş ne barış” durumu devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Kongre’ye “savaş sona erdi” bildirimi yaptı. Savaş Yetkileri Yasası kapsamında yönetime Kongre onayı olmadan tanınan operasyon yetkisinin son günü 1 Mayıs’ta gönderilen bildirim mektubu, Trump yönetiminin savaşı sürdürmek için almak zorunda olduğu Kongre onayını aşmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Nitekim hem Trump’ın açıklamaları hem de kulislerden gelen bilgiler Washington yönetimi için savaşın nihayete erdiğine işaret etmiyor.

SAVAŞ BİTTİ AMA BİTMEDİ

Trump Kongre’ye gönderdiği mektupta İran’la düşmanlığın “sona erdiğini” öne sürerek, bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. “İran’ın ABD ve Silahlı Kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli olmaya devam etmektedir.” değerlendirmesinin de bulunduğu mektupta, Savunma Bakanlığı’nın “gerekli görüldüğü takdirde görev bölgesindeki kuvvet yapısını güncellemeye devam edeceği” kaydedildi. Mektuptaki bu ifadeler Trump yönetimi için savaşın “bitmediği” yönünde yorumlandı.

TRUMP: ANLAŞMA ZOR

Nitekim Trump’ın Beyaz Saray’da gazetecilere verdiği demeçte, İran’a herhangi bir operasyon için Kongre’den izin almayacağı yönündeki sözleri de bu yorumları güçlendirdi. “İran’da harekât için ‘Savaş Yetkileri Yasası’ kapsamında Kongre’den yetki almayacağım. Bunu talep edenlerin ‘vatanseverliği’ konusunda şüpheliyim. Büyük zaferin eşiğindeyiz” diyen Trump, Tahran yönetimiyle bir anlaşmanın da zor olduğunu söyledi. Görüşmelerin şimdilik telefonla yapıldığını aktaran ABD Başkanı, “İran, askeri gücü kalmadığı için anlaşma istiyor. Ancak bir anlaşma olacağından da şüpheliyim” dedi ve İran’ın ilettiği son tekliften “tatmin olmadığını” kaydetti. Trump seçeneklerinin “İran’ı tamamen yok etmek” ve “bir anlaşma yapmaya çalışmak” olduğunu söyledi.

‘ABLUKANIN ETKİLERİ GÜÇLÜ’

Hürriyet Washington Temsilcisi Yunus Paksoy’un Hürmüz Boğazı’nda 13 Nisan’dan beri devam eden ablukaya dair sorusunu da cevaplayan Trump, “Şu an ayrılsak büyük bir zafer kazanmış olurduk ama bunu yapmıyoruz, ablukanın sonuçları çok güçlü “ dedi ve “müzakerelerin öncelikli olduğunu” savundu.

NİHAİ DARBE GELECEK İDDİASI

Öte yandan Amerikan basınına göre CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Başkan Trump’a İran’a yönelik olası bir “nihai darbe” planı hakkında kapsamlı bir brifing verdi. Haberde Trump’ın diplomatik tıkanıklığı aşmak ve Hürmüz Boğazı’nı kalıcı olarak ticari trafiğe açmak amacıyla İran’ın kalan askeri altyapısını, stratejik liderlik kadrosunu ve gizli mühimmat depolarını hedef alacak “kısa ama yıkıcı” bir saldırı dalgasını ciddi şekilde değerlendirdiği aktarıldı. Pentagon’un bu operasyon için 3 bin 200 kilometre menzilli yeni hipersonik füze sistemi “Dark Eagle” ve B-1B Lancer bombardıman uçaklarını hazırda beklettiği belirtildi. Beyaz Saray kaynakları, bu hamlenin İran’ı nükleer tavizler vermeye ve bölgedeki askeri hareketliliğini tamamen sonlandırmaya zorlayacak son bir koz olarak görüldüğünü ifade etti.

ARAKÇİ: DİPLOMASİYE AÇIĞIZ

NBC News’in haberine göre İran da olası Amerikan ve İsrail saldırılarına hazırlanıyor. Tahran yönetiminin önceki hava saldırıları sonucu enkaz altında kalan veya yer altına gizlenen füze ve mühimmatlarının gün yüzüne çıkarma çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Telegram hesabında, Washington’ın tehditkâr söylemlerinden vazgeçmesi halinde İran’ın ABD ile diplomasiye açık olduğunu söyledi.

‘YOK MU ARTIRAN’... ABD’DE MALİYET HESAPLARI ŞAŞTI

ABD’de iki ayı geride bırakan savaşın maliyetine dair tartışmalar yeniden alevlendi. ABD Savunma Bakanlığı, savaş sebebiyle harcamaların 25 milyar dolara ulaştığını açıklamasının ardından Amerikan yayın kuruluşu CBS’in konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre saldırıların maliyeti kamuoyuna açıklanan rakamın neredeyse iki katı. Habere göre, toplam maliyet 50 milyar dolara yaklaşırken, fatura başlangıçta öngörülen rakamın çok üzerine çıktı. Amerikan kamuoyundaki maliyet tartışmalarına İran da katıldı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon’un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu’nun kumarının Amerika’ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı” dedi.