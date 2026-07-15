Trump Kongre’ye resmen bildirdi… İran savaşında ikinci perde

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İRAN ile ABD hattında geçen haftadan bu yana karşılıklı saldırılar sürerken, iki ülke arasında haziran ayında imzalanan Mutabakat Zaptı haftalar içinde çöktü. ABD Başkanı Donald Trump, 10 Temmuz’da Kongre’ye gönderdiği resmi bildirimle İran’a yönelik askeri harekâtın 7 Temmuz itibarıyla yeniden başladığını ilan ederken, Beyaz Saray da söz konusu mektubun gönderildiğini Hürriyet’e doğruladı.

TRUMP ‘BAŞLADI’ DEMİŞ

İngiltere merkezli Reuters’a göre Trump, Kongre’ye 10 Temmuz’da gönderdiği resmi mektupta “İran’a yönelik askerî harekâtın 7 Temmuz itibarıyla yeniden başladığını” bildirdi. Beyaz Saray Basın Ofisi de Hürriyet’in konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, söz konusu mektubun gönderildiğini doğruladı. Oval Ofis’te önceki gün yaptığı açıklamada “Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum” diyen Trump, Kongre’ye ilettiği mektupta ise “saldırıların sınırlı, ölçülü, sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlanıp yürütüldüğünü” belirtti. ABD’deki Savaş Yetkileri Yasası kapsamında Kongre’ye yapılan bildirimle birlikte, yönetimin yeni bir onay almadan İran’a yönelik askeri faaliyetlerini 60 gün boyunca sürdürebileceği yeni bir savaş süreci de başlamış oldu. Nitekim Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, ABD’nin İran’ın askeri kapasitesinin büyük bir kısmını ele geçirdiğini iddia ederek, “Onlara (İran) bir anlaşma fırsatı verdim. Ancak saldırılara yeniden başladılar. Çok zor insanlar ama fena hırpaladık” dedi.

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İSRAİL RAHATSIZ

İkinci perdede Washington’un öncelikleri değişmiş durumda. İran’ın nükleer programı ve balistik füze kapasitesini söylemde ikinci plana atan Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı’na odaklanıyor. ABD İran’a yönelik deniz ablukasının dün akşam TSİ 23.00’te tekrar başlatırken, Trump da Hürmüz’e yönelik mesajlar veriyor. Önceki gün Hürmüz’ü Amerikan ordusunun koruyacağını ve bunun için bölgeden akan ticari yüklerin yüzde 20’si kadar tazminat alacaklarını söyleyen Trump, dün ise bölge liderleri ile görüştükten sonra bundan vazgeçtiğini, bunun yerine bölge ülkeleriyle ticaret anlaşmaları yapacaklarını duyurdu. İsrail merkezli Haaretz’e göre, ABD’nin bu yaklaşım değişimi Tel Aviv’i memnun etmedi. Haberde, İsrail güvenlik kurumlarının, Washington’un dikkatini Hürmüz’e çevirmesinin İran’a savaşta zarar gören nükleer tesislerini yeniden onarması için zaman kazandırabileceğini değerlendirdiği belirtildi.

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SAHADA TANSİYON YÜKSEK

Sahada da tansiyon yükseliyor. ABD, önceki gün Çabahar, Cask, Konarak ve Ebu Musa Adası’ndaki askeri hedefleri vurmasının ardından dün de Ahvaz, Bender Abbas, Buşehr, Keşm Adası, Sirik’e yeni saldırılar düzenledi. Bender Abbas’ta üç sivil hayatını kaybetti.

İran ise ABD’nin saldırılarına Hürmüz Boğazı’nda Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı Mombasa ve Al Bahiyah adlı tankerleri hedef alarak karşılık verdi. Tahran ayrıca Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD üslerini hedef aldı.

Bölgede çok sayıda savaş gemisi bulunan ABD ordusu, operasyonlara ait görüntüleri paylaşıyor.

SIRADAKİ KRİZ BABÜLMENDEP’TE Mİ

HÜRMÜZ Boğazı’nın ardından küresel deniz ticaretinin bir diğer hayati geçiş noktası olan Babülmendep Boğazı’nda da tansiyon yükseldi. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında dört yıldır süren fiili ateşkes, önceki gün Suudi ordusu tarafından Sana Uluslararası Havalimanı’nın pistine düzenlenen saldırıyla bozuldu. ABD merkezli Axios’a göre ABD Başkanı Donald Trump da Ali Hamaney’in cenaze töreninden dönen Husi heyetini taşıyan İran uçağının Sana’ya inişini engellemeyi amaçlayan saldırı öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a destek verdi. Husiler ise misilleme olarak Suudi Arabistan’daki Abha Uluslararası Havalimanı’na balistik füze saldırısı düzenledi. Uzmanlar, çatışmaların Babülmendep’e sıçraması halinde Hürmüz’ün ardından küresel enerji ticaretinin ikinci büyük darboğazla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor. Husi bir yetkili, dün yaptığı açıklamada “Mevcut durum kötüleşirse, Babülmendep Boğazı ve Hürmüz Boğazı operasyonel bir ittifakla kapatılacaktır” uyarısında bulunmuştu.

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