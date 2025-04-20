‘Trump Kırım’ı Rusya toprağı sayacak’ iddiası

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EĞER PUTİN KABUL EDERSE

Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak haberi duyuran Bloomberg, “Rusya lideri Vladimir Putin önümüzdeki günlerde Ukrayna savaşını sonlandırmaya hazır olduğunu ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak söylemesi durumunda, ABD 2014 yılından bu yana Rus işgali altında bulunan Kırım Yarımadası’nı resmen Rusya toprağı tanımaya hazır” iddiasında bulundu.

2014 yılında Ukrayna ile ilk silahlı sürtüşmesinde Kırım’ı işgal ederek orada süngülerin gölgesinde referandum gerçekleştiren Rusya, yarımadayı kendi toprağı olduğunu anayasasına işlemişti. Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu dünyada sadece Afganistan, Belarus, Bolivya, Kuzey Kore ve Esad yönetimindeki Suriye tanımıştı.

RUS TARAFI HOŞNUT

Bu arada ABD Başkanı Trump, Ukrayna ihtilafında Moskova ile Kiev arasında arabulucu rolünü günlerle sayılacak biçimde çok kısa bir süre daha yürüteceğini taraflara ültimatom diliyle bildirmesinin ardından Rusya’dan ilginç tepki geldi. Rusya lideri Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşaktov, “ABD yönetimi başında bulunan Donald Trump, Ukrayna savaşının çıkış nedenlerini çok iyi biliyor. Ancak batılı ülkeler ittifakı yıllarca Rusya karşıtı izlediği temel politika yüzünden bizim haklı olduğumuzu kabul etmeyi cesaret edemiyor” ifadelerini kullandı.

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PUTİN’DEN ‘PASKALYA’ ATEŞKESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya haftasonu nedeniyle Ukrayna’da dün akşamdan pazar gece yarısına kadar tek taraflı ateşkesi açıkladı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’u ziyareti sırasında Putin, “Bugün (dün) saat 18.00 ile pazar saat 00.00’a kadar Rusya tarafı Paskalya ateşkesi açıklıyor” dedi. Hıristiyan alemi Paskalya yortusunda Hz. İsa’nın çarmıha gerilip göğe yükselişini anıyor.