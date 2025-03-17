Trump kimseyi dinlemedi: 'Yeryüzündeki cehennem'e gönderdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda attığı adımlar Amerikan kamuoyunun gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı olduğu iddia edilen 250'den fazla düzensiz göçmeni, dün federal yargıcın yürütmeyi durdurma yönündeki kararına rağmen ülkeden sınır dışı etti.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin, daha önce bu konuda anlaşma yapılan El Salvador'a nakledildiği belirtildi.

Yetkililer, Trump'ın imzaladığı bir başkanlık kararnamesi uyarınca savaş dönemlerinde kullanılan sınır dışı yetkilerinin devreye sokulduğunu ve bu kapsamda en hızlı şekilde söz konusu çete bağlantılı olduğu iddia edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiğini kaydetti.

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Konuyla ilgili X hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Tren de Aragua'nın 250'den fazla yabancı düşmanı üyesini gönderdik ve El Salvador, adil ücret karşılığında onları çok iyi hapishanelerinde tutmayı kabul etti" ifadesini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise X hesabından yaptığı paylaşımda, federal yargıç James Boasberg'in kararıyla ilgili olarak, "Tüh... Çok geç" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un da bu paylaşımı yeniden paylaştığı görüldü.

BUKELE DUYURDU: 261 KİŞİ GETİRİLDİ



El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Tren de Aragua çetesine mensup 238 ve MS-13 çetesine bağlı 23 üyenin başkent San Salvador'a ulaştığını belirtti.

Çete üyelerinin mega hapishane CECOP'a sevk edileceğini aktaran Bukele, "Zamanla bu eylemler, 'Sıfır Boş Zaman' programı kapsamında çalışan 40 binden fazla mahkum tarafından üretilen ürünlerle birleştiğinde, cezaevi sistemimizin kendi kendini sürdürebilmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

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Bukele, ABD'den gönderilen kişiler arasında iki çete elebaşının da bulunduğunu aktararak, "Bunlardan biri suç örgütünün en üst yönetim kadrosunda yer alıyor. Bu durum, istihbarat toplamamızı, tamamlamamıza ve MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak. Eski ve yeni üyeler, paralar, silahlar, uyuşturucu, saklanma yerleri, işbirlikçileri ve sponsorları dahil olmak üzere tüm ağı ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürecek." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin organize suçla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bukele, "Ancak bu kez müttefiklerimize de yardım ediyor, cezaevi sistemimizi kendi kendine yeterli hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli kılmak için hayati bilgiler ediniyoruz. Hepsi tek bir eylemde." değerlendirmesinde bulundu.

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YERYÜZÜNDEKİ CEHENNEM

El Salvador'un Tecoluca bölgesindeki Terörizm Hapis Merkezi (CECOP), "Dünya üzerindeki cehennem" ya da "Yeryüzündeki cehennem" olarak biliniyor.

1 Şubat'ta açılışının ikinci yılı dolduran mega hapishane, yaklaşık 40.000 mahkumu barındırabilecek şekilde tasarlandı.

Hapishane, son teknoloji gözetim sistemleri, yüksek duvarlar, dikenli teller ve sıkı koruma önlemleriyle donatıldı.

Hapishanede, özellikle El Salvador'un en şiddetli suç örgütleri olan MS-13 ve Barrio 18 gibi çetelerin üyelerini hapis yatıyor.