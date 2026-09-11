Trump kesenin ağzını açtı: ‘Seçimleri kazanırsak herkese 5 bin dolar’

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi Parti’nin tarihinde ara seçimler için ilk kez düzenlediği ve önceki gün Dallas’ta gerçekleştirilen kongrede seçmenleri sandığa çekmek için sıra dışı vaatlerde bulundu. Trump, partisinin Kongre’de çoğunluğunu koruması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme sözü verdi. Yaklaşık iki saat süren konuşmasında vaadini “Trump temettüsü” olarak adlandıran Başkan, “Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da kazanırsa, olağanüstü ekonomik başarımız sayesinde ABD’deki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolarlık bir temettü ödemesi yapacağım” dedi. Yaklaşık 270 milyon yetişkinin bulunduğu ülkede vaadin maliyetinin 1 trilyon doları aşabileceği belirtilirken, finansmanına ilişkin ayrıntı verilmedi. Trump, ödemenin yalnızca ABD içinde harcanmasını istediğini söyledi. Başkan Yardımcısı JD Vance ise “Trump temettüsü”nde zenginleri dışarıda tutabileceklerini kaydetti.

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‘PUSULADA BEN VARMIŞIM GİBİ’

Trump, Cumhuriyetçi seçmenden 3 Kasım’daki ara seçimlerde partisinin adayları için oy istedi. Demokratları “radikal” ve “komünist” olarak nitelendiren Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu kaybetmesi halinde sınır güvenliği, vergi indirimleri, kamu güvenliği ve Amerikalıların ekonomik kazanımlarının tehlikeye gireceğini savundu. ABD Başkanı, “Pusulada ben varmışım gibi davranın, sadece bir kez daha” diyerek seçmenlerden kendisi için oy kullanıyormuş gibi hareket etmelerini istedi.

ÇOĞUNLUK DEĞİŞEBİLİR

Trump’ın Cumhuriyetçi tabanı harekete geçirmek için sahaya indiği dönemde parti, Kongre’deki çoğunluğunu korumak için zorlu bir yarış yürütüyor. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler 218’e karşı 214, Senato’da ise 53’e karşı 47 sandalyeyle çoğunlukta bulunuyor. Decision Desk HQ’nun güncel tahminine göre Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu yeniden ele geçirme ihtimali yüzde 67 olarak değerlendirilirken, Senato yarışı ise başa baş gidiyor. Demokratların Senato’da çoğunluğu elde edebilmesi için Cumhuriyetçilerin elindeki en az dört sandalyeyi kazanması gerekiyor.

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KURMAYLARI TRUMP GİBİ DÜŞÜNMÜYOR: İRAN SAVAŞI YILLARCA SÜREBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın “birkaç hafta içinde bitiririz” dediği İran savaşı yedinci ayına yaklaştı. Trump’ın sözleri inandırıcılığını kaybederken, Beyaz Saray’ın üst düzey yetkililerinin savaşın bitişine dair “2029” yılını öne çıkardığı iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, 28 Şubat’ta başlayan savaş Trump’ın ikinci başkanlık döneminin sonuna kadar devam edebilir. Habere göre, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve üst kademeden bazı yetkililer “İran savaşıyla ilgili gizli toplantılarında” çatışmaların “seçim sonrası yeni ABD Başkanı’nın göreve geleceği Ocak 2029 ve sonrasına uzayacağı” görüşünde birleşti. Gerekçe olarak da “Tahran’ın abluka, ekonomik yaptırım ve çatışmalara direnebileceği” öne sürüldü. Trump ise önceki gün kasım ayındaki ara seçimlerden sonra “savaşın biteceğini” söylemişti.