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Trump kendini adaylıktan geri koyacak tek şeyi açıkladı

#Trump#ABD#Dünya
Trump kendini adaylıktan geri koyacak tek şeyi açıkladı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını belirtti.

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Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre Baskınını soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.

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#Trump#ABD#Dünya