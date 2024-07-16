Trump kendi silahıyla vuruldu... ABD’nin belası: AR-15

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Açılımı “ArmaLite Rifle” olan bu silah daha önceki birçok kitle katliamında da kullanılmıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde “saldırı silahı” olarak nitelendirilerek yasaklanması veya erişiminin zorlaştırılması gündeme gelen tüfek, Trump taraftarı olan kitlelerin de muhalefetiyle statüsünü korudu.

HER 20 KİŞİDEN BİRİNDE VAR

- 1950’lerde, ABD ordusunun isteği üzerine silah imalat şirketi ArmaLite tarafından geliştirilen AR tipi silahlar tam otomatikti. 1959’da, ArmaLite silahın haklarını Colt’a sattı. Colt, AR’lerin “sivil ve yarı otomatik bir versiyonunu” geliştirdi ve AR-15 adını verdi.

- Mermi hızı, ses hızından üç kat daha yüksek olan ve “ABD’nin en popüler silahı” olarak nitelendirilen bu silah 300 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Dipçiği katlanabilir versiyonları da var. Namlusu da kısa olduğu için taşınması ve gizlenmesi kolay.

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- 2019’da Texas’ta 5 kişi ve 2018’de Florida’daki bir lisede 17 kişi bu silahla öldürüldü. 2012’de Connecticut’taki bir okulda 27 kişi yine bu silahla katledilmişti.

- Washington Post gazetesi ve Ipsos’un 2022’de yaptığı ankete göre 20 yetişkinden biri en az bir AR-15 tarzı tüfeğe sahip. AR-15 sahibi kişiler genellikle “40-65 yaşlarında, beyaz ve Cumhuriyetçi Parti destekçisi erkekler”, yani bu silahla vurulan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın seçmen kitlesi.

- Trump, Mayıs ayında Ulusal Tüfek Derneği’nde yaptığı konuşmada Demokratları, “ateşli silahları yasalara saygılı vatandaşların elinden almaya çalıştığı” için eleştirmişti.

İŞTE O SALDIRGAN: ASOSYAL ZORBALIK GÖRMÜŞ BİR KİŞİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin ayrıntıları tartışılmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturmayı “iç terör eylemi” kapsamında incelerken, eldeki bulgular 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks’un tek başına hareket ettiğine işaret ediyor. Saldırganı tanıyanlar da onu “sessiz ve yalnız” bir kişi olarak tarif ediyor.

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YALNIZ VE SESSİZDİ

İngiliz BBC’nin haberine göre evinin yakınlarındaki yerel bir huzurevinin mutfağında çalışan Crooks’un asosyal bir kişi olduğu söyleniyor. Komşuları ve okul arkadaşlarından bazıları Crooks’un “yalnız ve sessiz, neredeyse her gün zorbalığa uğrayan” birisi olduğunu söylerken, olay yerinde açılan karşı ateşle öldürülen saldırganın silahlara ve Amerikan tarihine meraklı olduğu kaydediliyor. Crooks’un eski bir sınıf arkadaşı, tarihle çok ilgili olduğunu “hükümet ve tarih hakkında her şeyi bildiğini” anlatıyor.

ATIŞ TAKIMINA ALINMAMIŞ

Okulun atıcılık takımı için seçmelere giren Crooks’un kötü bir nişancı olduğu için geri çevrildiği belirtildi. ABD basınında çıkan haberlere göre Crooks, olay günü de silahlar ve patlayıcı cihazlar üzerine videolar yayımlayan bir YouTube kanalı olan Demolition Ranch’e ait bir tişört giyiyordu. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, tetikçinin aracında ve evinde arama yapan yetkililer “patlayıcı düzenekler” buldu.