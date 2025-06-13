‘Trump kart’ tanıtıldı

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Trump, 5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığını daha hızlı alacak olan kişilere verilecek altın “Trump Kartını” tanıttı. Truth Social hesabında konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Trump, “Beş milyon dolar karşılığında Trump kartı! Binlerce kişi dünyanın en büyük ve en gelişmiş ülkesine gelebilmek için sürecin nasıl olacağını soruyor. Kaydolmak için tek yapmanız gereken siteye tıklamak” diyerek başvuruda bulunmak isteyenleri ‘trumpcard.gov’ adresine yönlendirdi.

‘BORÇLAR ÖDENECEK’

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de kart sayesinde ABD’nin kasasına 1 trilyon dolar girebileceğini iddia etti. Karta sahip olacak insanların küresel vatandaşlar olacağını belirten Bakan, “Bunlar onaylanmış insanlar. Amerika’ya girişimci ruh ve kapasite getiren küresel vatandaşlar olacaklar. Beraberlerinde getirecekleri işleri, işletmeleri düşünün. Ayrıca vergilerini de ödeyecekler. Yani, bu Amerika için büyük bir para” dedi.