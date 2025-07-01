Trump kararını verdi! Milyonlarca kişi ölüm riski altında

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Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'nin dış yardımları kesmesi nedeniyle 14 milyon insanın hayatını kaybedebileceğini ortaya koydu. Ölenlerin üçte birini küçük çocukların oluşturması bekleniyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Başkan Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından önce küresel insani yardım fonlarının yüzde 40'ından fazlasını finanse ediyordu. Trump yönetimi, federal hükümet bütçesinde tasarruf sağlamak amacıyla Hükümet Verimlilik Departmanı'nı (DOGE) kurdu ve dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ı kurumun başına getirdi.

Trump'ın danışman ekibine de dahil edilen ABD'li milyarder Musk, USAID'i hedef alan açıklamalar yaparak ajansı bütçeyi boşa harcamakla suçladı. DOGE, USAID'in bütçesinde kesintiye giderken, kurum çalışanları da işten çıkarıldı. Musk yaptığı açıklamada, ajansı "odun kırma makinesinden geçirdiklerini" ve ABD bütçesinin boşa harcanmasını engellediklerini iddia etti.

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91 MİLYON HAYAT KURTARILDI

Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal), USAID bütçe kesintilerinin olası etkilerini araştıran bir rapor hazırladı. ISGlobal araştırmacısı Davide Rasella, fon kesintilerinin "savunmasız nüfuslar için sağlık alanında yirmi yıldır kaydedilen ilerlemeyi durdurma ve hatta geri çevirme riski taşıdığı" uyarısında bulundu.

Rasella, "Düşük ve orta gelirli ülkeler için ortaya çıkacak şok, küresel bir salgın veya büyük çaplı bir silahlı çatışmayla karşılaştırılabilir düzeyde olacaktır" dedi.

ISGlobal ekibi, 133 ülkeden gelen verileri inceleyerek USAID fonlarının 2001-2021 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde 91 milyon ölümü engellediğini tespit etti. Uzmanlar, ABD hükümetinin bu yıl yüzde 83'lük fon kesintisinin etkilerini tahmin etmek için bir model geliştirdi.

14 MİLYON KİŞİ ÖLÜM RİSKİ ALTINDA

Araştırma sonuçlarına göre, kesintiler 2030 yılına kadar 14 milyondan fazla önlenebilir ölüme yol açabilir. Bu ölümlerin 4.5 milyondan fazlasını beş yaş altı çocukların oluşturduğu ve yılda yaklaşık 700 bin çocuğun hayatını kaybedebileceği belirtildi.

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Araştırmacılar, I. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 10 milyon askerin öldüğünü hatırlatarak, tahmini ölüm sayısının büyüklüğüne dikkat çekti.

USAID destekli programların, insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgelerde ölüm oranını yüzde 15 azalttığı belirlendi. Özellikle beş yaş altı çocuk ölümlerinde yüzde 32'lik bir düşüş sağlandığı kaydedildi.

Araştırma, USAID fonlarının önlenebilir hastalık kaynaklı ölümleri engellemede etkili olduğunu kanıtladı. Yüksek düzeyde destek alan ülkelerde HIV/AIDS kaynaklı ölümlerin, az fon alan ülkelere göre yüzde 65 daha az olduğu tespit edildi. Sıtma ve tropikal hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin de USAID yardımları sayesinde yarı yarıya azaldığı ifade edildi.

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USAID'deki fon kesintilerinin ardından Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de dış yardım bütçelerinde kesinti planlarını duyurdu.

Uzmanlar, bu durumun küresel insani krizi derinleştirebileceği konusunda uyarıyor.