Trump karar veremedi: ABD ekonomisi darbe aldı... Kriz büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin çelişkili açıklamaları, küresel enerji krizinin ortasında tartışma yarattı. CNN International analizine göre, Trump’ın söylemleri değişse de gerçek değişmedi.

Analizde, Hürmüz Boğazı'nın, ABD ekonomisi için zannedilenden çok daha kritik olduğu vurgulandı.

ÖNCE “İHTİYACIMIZ YOK” DEDİ, SONRA TEHDİT ETTİ

Trump, Beyaz Saray’daki konuşmasında, “Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı’ndan neredeyse hiç petrol ithal etmiyor… buna ihtiyacımız yok” dedi.

Ancak sadece günler sonra sosyal medyada çok daha sert bir mesaj paylaştı:

“Şu lanet olası boğazı açın… yoksa cehennemde yaşayacaksınız.”

Bu sert ton değişimi, “Ne değişti?” sorusunu gündeme getirdi.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

Analize göre, Trump'ın tavır değişikliğinin arka planında yükselen petrol fiyatları yer aldı.

Trump’ın açıklamasının hemen ardından ABD’de petrol fiyatları %11’den fazla artarak varil başına 111 doların üzerine çıktı. Savaş öncesinde 70 dolar seviyesinde olan fiyatlar, kısa sürede tarihi sıçrama yaşadı.

ABD ENERJİDE BAĞIMSIZ AMA TAM DEĞİL

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na doğrudan bağımlılığı sınırlı ancak günlük tüketim 20 milyon varil petrolün yaklaşık yarım milyon varilini Hürmüz'den sağlanıyor.

Ancak analizlere göre kritik nokta farklı:

Petrol piyasası küresel

Bir bölgede arz düşerse fiyatlar tüm dünyada artıyor

ABD de bu fiyat şokundan kaçamıyor

Analize göre ABD'nin sorunu petrol bulmak değil, petrolü pahalıya almak.

EKONOMİYE İLK DARBE

Yükselen enerji fiyatları ABD ekonomisini şimdiden etkilemeye başladı:

Benzin fiyatları ortalama 4,12 dolara çıktı

Küçük işletmeler maliyet baskısıyla karşı karşıya

Orta ve düşük gelirli kesim ciddi şekilde zorlanıyor

Uzmanlara göre petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artış, ABD ekonomisini ölçen GSYİH’yi %0,1 ila %0,4 arasında aşağı çekti.

“150 DOLAR OLURSA HER ŞEY DEĞİŞİR”

Ekonomistler, mevcut seviyenin yönetilebilir olduğunu ancak riskin büyüdüğünü belirtti.

Çok uluslu muhasebe firması RSM'nin ABD Baş Ekonomisti Joe Brusuelas, “100 dolar üzerindeki fiyatlar bir süre tolere edilebilir. Ancak 150 ya da 200 dolar seviyesine çıkarsa tablo tamamen değişir” uyarısında bulundu.

HÜRMÜZ GERÇEĞİ: KRİTİK BOĞAZ

Dünyadaki petrolün yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji sisteminin kalbi konumunda.

Analize göre:

Boğazın kısmen açılması bile ciddi arz açığı yaratabilir

Günlük 4,4 ila 8 milyon varil petrol riske girebilir

İran’ın geçiş için ücret talep etmesi krizi derinleştirebilir





TRUMP’IN KARARSIZLIĞI PİYASAYI SARSIYOR

Trump’ın bir yandan “boğaz önemli değil” derken, diğer yandan sert tehditler savurması piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Yatırımcılar, ABD’nin net bir çıkış stratejisi sunamamasından endişe endişeli. Bu belirsizlik, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.