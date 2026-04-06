Trump karar veremedi: ABD ekonomisi darbe aldı... Kriz büyüyor

Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin çelişkili açıklamaları, küresel enerji krizinin ortasında tartışma yarattı. CNN International analizine göre, Trump’ın söylemleri değişse de gerçek değişmedi.
Analizde, Hürmüz Boğazı'nın, ABD ekonomisi için zannedilenden çok daha kritik olduğu vurgulandı.
ÖNCE “İHTİYACIMIZ YOK” DEDİ, SONRA TEHDİT ETTİ
Trump, Beyaz Saray’daki konuşmasında, “Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı’ndan neredeyse hiç petrol ithal etmiyor… buna ihtiyacımız yok” dedi.
Ancak sadece günler sonra sosyal medyada çok daha sert bir mesaj paylaştı:
“Şu lanet olası boğazı açın… yoksa cehennemde yaşayacaksınız.”
Bu sert ton değişimi, “Ne değişti?” sorusunu gündeme getirdi.
PETROL FİYATLARI FIRLADI
Analize göre, Trump'ın tavır değişikliğinin arka planında yükselen petrol fiyatları yer aldı.
Trump’ın açıklamasının hemen ardından ABD’de petrol fiyatları %11’den fazla artarak varil başına 111 doların üzerine çıktı. Savaş öncesinde 70 dolar seviyesinde olan fiyatlar, kısa sürede tarihi sıçrama yaşadı.
ABD ENERJİDE BAĞIMSIZ AMA TAM DEĞİL
ABD’nin Hürmüz Boğazı’na doğrudan bağımlılığı sınırlı ancak günlük tüketim 20 milyon varil petrolün yaklaşık yarım milyon varilini Hürmüz'den sağlanıyor.
Ancak analizlere göre kritik nokta farklı:
Analize göre ABD'nin sorunu petrol bulmak değil, petrolü pahalıya almak.
EKONOMİYE İLK DARBE
Yükselen enerji fiyatları ABD ekonomisini şimdiden etkilemeye başladı:
Uzmanlara göre petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artış, ABD ekonomisini ölçen GSYİH’yi %0,1 ila %0,4 arasında aşağı çekti.
“150 DOLAR OLURSA HER ŞEY DEĞİŞİR”
Ekonomistler, mevcut seviyenin yönetilebilir olduğunu ancak riskin büyüdüğünü belirtti.
Çok uluslu muhasebe firması RSM'nin ABD Baş Ekonomisti Joe Brusuelas, “100 dolar üzerindeki fiyatlar bir süre tolere edilebilir. Ancak 150 ya da 200 dolar seviyesine çıkarsa tablo tamamen değişir” uyarısında bulundu.
HÜRMÜZ GERÇEĞİ: KRİTİK BOĞAZ
Dünyadaki petrolün yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji sisteminin kalbi konumunda.
Analize göre:
TRUMP’IN KARARSIZLIĞI PİYASAYI SARSIYOR
Trump’ın bir yandan “boğaz önemli değil” derken, diğer yandan sert tehditler savurması piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.
Yatırımcılar, ABD’nin net bir çıkış stratejisi sunamamasından endişe endişeli. Bu belirsizlik, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.