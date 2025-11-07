Trump kameralara eleştirse de Mamdani’yi zeki buluyor

Haberin Devamı

ABD’de kendini “demokratik sosyalist” ve “Müslüman” olarak tarif eden Zohran Mamdani’nin New York Belediye Başkanı seçilmesinin yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Mamdani’yi medyanın önünde haftalardır “aşırılıkçı” ve “komünist” olarak nitelendirse de özel sohbetlerde “zeki” ve “iyi konuşan” bir siyasetçi olarak tanımladığı iddia edildi. The New York Times’ın (NYT) haberine göre Trump, Mamdani’yi Demokrat Parti’nin yeni yüzü olarak hedef alırken, iki isim arasında sert bir siyasi çatışmanın kaçınılmaz olduğu değerlendiriliyor. Trump’a yakın kaynaklar, Mamdani’nin yükselişini Trump’ın siyasi söylemi için faydalı bulurken; ABD liderinin tıpkı geçmişte Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez ve George Soros’u hedef aldığı gibi, Mamdani’yi de “Demokrat aşırılığının sembolü” olarak göstermeyi planladığı aktarıldı.

TRUMP’I KENDİ SİLAHIYLA VURDU

AFP Ajansı’nın analizine göre ise Mamdani, Trump’ı kendi silahıyla alt etmeyi başardı. Adaylık süreci boyunca “sıradan” ABD’lilerin refahını iyileştirme sözü veren Trump, ekonomik sıkıntılarla boğuşan milyonlarca ABD’linin kalbine dokunmayı başarmıştı. Görevde neredeyse ilk yılını tamamlayan Trump’ın Beyaz Saray’daki son altın ve mermer yenilemeleri ile Mar-a-Lago malikanesinde verdiği gösterişli Cadılar Bayramı partisi ise sıradan vatandaşlarla bağını koparmış bir ABD lideri portresi çiziyor. Diğer yandan Mamdani, belediye başkanlığı için yarışırken vaatlerinin neredeyse tamamı, kentte yaşayan insanların sosyo-ekonomik durumlarına dairdi. Mamdani, 10 yıl içerisinde 200 bin kiralık sosyal konut inşa edilerek evsizlikle mücadele edeceğinin, çocuklar için belediye kreşleri açacağının, belediyeye ait marketler kuracağının, şirketlerinin vergilerini arttırırken asgari ücreti yükselteceğinin sözünü vermişti.