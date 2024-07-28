Trump Kamala’nın aksine söz verdi: İsrail’in savaşını destekleyeceğim

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Cuma günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Florida’daki konutunda ağırlayan ve akabinde akşam saatlerinde bir seçim mitingine katılan Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Demokratların müstakbel başkan adayı Kamala Harris’in aksine İsrail’in savaşını destekleyeceğini söyledi.

NETANYAHU GİBİ KONUŞTU

“Liberal Kamala’nın aksine İsrail’in terörle savaşını kazanması hakkını destekleyeceğim” diyen Trump, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar konusunda “işlerini bitirmelerine izin vermeliyiz” dedi. Netanyahu, çarşamba günü Kongre’de yaptığı konuşmada İsrail’in katliamlarına tepki gösteren Amerikan vatandaşlarına “İran’ın kullanışlı aptalları” demişti. Benzer bir tonda konuşan Trump, “cihatçı sempatizanlara ve Amerika’dan nefret eden radikallere yaranmak yerine onları sınır dışı edeceğiz” dedi.

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‘KAMALA’YA OY VERMEYİN’

Eşi Yahudi olan Harris’e İsrail üzerinden çatmaya devam eden Trump, dün kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden attığı gönderide Netanyahu’nun Kongre’deki konuşmasına katılmayan Harris’i eleştirdi: “Onun beceriksizliği savaşı çok uzatacak ve rehinelerin serbest bırakılmasını geciktirecektir.” Trump ayrıca Yahudilerin, Harris’e oy vermemesi gerektiğini belirterek “Kamala’ya oy veren bir Yahudi ya da Demokrat derhal kafasını kontrol ettirmeli” dedi. Netanyahu ile görüşen Harris, ‘Gazze’de sessiz kalmayacağını’ söylemişti.

‘BU VERECEĞİNİZ SON OY’

Hıristiyanlara da seslenen Trump, eğer kendisine oy verirlerse dört yıl içinde bir daha oy vermelerine gerek kalmayacağını söyleyerek eleştiri oklarının sebebi oldu. Daha önce de başkanlığının birinci gününde diktatör olacağını söyleyen Trump’ın yeni açıklamaları, Demokratların uzun süredir dillendirdiği “Trump, demokrasimize tehdit” sözlerini akıllara getirdi. Trump, “Hıristiyanlar. Çıkın ve sadece bu sefer oy verin. Bir daha oy vermenize gerek kalmayacak. (Ülke) dört yıl sonra düzelecek, iyi olacak. O kadar iyi düzelteceğiz ki oy vermenize gerek kalmayacak” dedi.

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‘BEBEKLERİ ÖLDÜRECEKLER’

Harris’in radikal solcu ve Marksist olduğunu iddia eden Trump, Harris’in başkan olması halinde kürtajdaki bütün sınırları kaldıracağını öne sürerek “Kürtaj için federal bir yasa çıkaracaklar. Bebeği sekizinci, dokuzuncu ayda ve hatta doğumdan sonra anne karnından koparacaklar. Bebeği doğumdan sonra infaz edecekler” diye konuştu. Trump’ın bu sözleri gerçeklikle bağdaşmazken ABD’de böyle bir yasa bulunmuyor.

‘3’ÜNCÜ SAVAŞ ÇIKAR’

Netanyahu ile konutundaki görüşmeden önce açıklamalarda bulunan Trump, “Kazanırsak her şey basit olacak. Kazanamazsak Ortadoğu’da büyük savaşlar ve belki de Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak. Üçüncü Dünya Savaşı’na hiç bu kadar yakın olmamıştık çünkü ülkemizi beceriksiz insanlar yönetiyor” dedi.

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FBI: TRUMP’I YARALAYAN KURŞUNDU

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’a yönelik 13 Temmuz suikast girişimi hakkında toplumda infial yaratan “Trump’ın kulağını yaralayan şey kurşun muydu yoksa başka bir şey miydi” sorularına Federal Soruşturma Bürosu (FBI) son noktayı koydu. Cuma günü konu hakkında açıklama yayımlayan FBI, “Eski Başkan Trump’ın kulağına isabet eden şey, ister bütün ister küçük parçalara ayrılmış olsun ölen kişinin tüfeğinden atılan bir mermiydi” dedi. Tartışmalara sebep olan açıklama hafta içinde FBI Direktörü Christopher Wray’den gelmişti. ABD Kongresi’nde bir duruşmaya katılan Wray, Trump’ın Pensilvanya’daki mitinginde kurşunla mı yoksa başka bir şeyle mi vurulduğunun henüz belli olmadığını söylemişti.

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Wray’in açıklaması sonrası öfkelenen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden “Kulağıma isabet eden şey bir kurşundu. Cam yoktu, şarapnel yoktu. Hastane buna ‘kulaktaki kurşun yarası’ dedi ve öyleydi de” demişti.