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Trump: Kamala Harris zihinsel engelli

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Trump#Kamala Harris
Trump: Kamala Harris zihinsel engelli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 11:48

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'in "zihinsel engelli" olduğu yönündeki ifadelerini yineledi.

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CNN'nin haberine göre, pek çok Cumhuriyetçinin bu tür ifadelerden kaçınması gerektiği yönündeki eleştirilerine rağmen Trump, seçim kampanyası sırasında rakibi Harris'e yönelik aşağılayıcı ifadelerine devam ediyor.

Başkan adayı Trump, dün Pensilvanya'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Joe Biden, zihinsel engelli hale geldi. Üzücü ama dürüst olmak gerekirse Kamala Harris'in doğuştan böyle olduğuna inanıyorum." dedi.

Eski Başkan'ın yandaşları, Trump'ın rakibine yönelik ifadelerinden rahatsızlık duyuyor.

Trump'ın önde gelen müttefiklerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, CNN'deki programda Harris'in "zihinsel engelli" olduğunu düşünmediğini ancak "çılgın bir liberal" olduğunu söyledi.

Graham, Trump'ın bu tür ifadeler yerine ekonomi, sınır meselesi, enflasyon ve dış politika konularına odaklanması çağrısında bulundu.

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Trump, 28 Eylül'de Wisconsin'de yaptığı konuşmada da "Kamala, zihinsel engellidir." ifadesini kullanmıştı.

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#Abd#Trump#Kamala Harris

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