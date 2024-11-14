Trump kabinesini belirledi: Aday gösterdiği isimler ortaya çıktı

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ABD'de gerçekleşen 60'ıncı başkanlık seçimlerini Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı ezici bir üstünlükle kazanan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, kabinede yer vermeyi istediği isimleri belirledi.

Trump, Dışişleri Bakanı, Savunma bakanı, Adalet Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Tasarruf Bakanı olmasını istediği isimleri Senatoya sunmayı hazırlanırken seçim kampanyasındaki 4 danışmanına Beyaz Saray'da kritik görevler vereceği bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA CUMHURİYETÇİ SENATÖR MARCO RUBİO'YU ADAY GÖSTERDİ

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına, İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'yu aday gösterdiğini açıkladı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ekibi tarafından Truth Social adlı platforma yapılan resmi açıklamaya göre, Rubio, yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Böylece daha önce Amerikan medyasına yansıyan ve Trump'ın Rubio'yu aday göstereceği haberleri teyit edilmiş oldu.

Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim olarak dikkati çekiyor.

Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın arkadaş olduğu biliniyor.

İkinci Trump döneminde Amerikan dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yeni dışişleri bakanının kim olacağı merak ediliyordu. Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

2016 yılında Cumhuriyetçi Partiden başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı.

Son seçim kampanyası döneminde Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio'nun yerine JD Vance tercih edilmiş ancak Rubio bu süreçte Trump ile çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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Rubio'nun aday gösterilmesi durumunda Senatodan onay alması gerekiyor.

PENTAGON'UN BAŞINA PETE HEGSETH'İ ADAY GÖSTERDİ

Trump 'ın, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevi için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday gösterdi.

Trump, Hegseth'i "sert, zeki ve 'Amerika önce' ilkesine inanan biri" olarak överken, Hegseth'in aday gösterilmesi farklı tepki ve tartışmalara yol açtı.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesindeki kıdemli Demokrat üye Adam Smith, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada Hegseth için "Bu kişinin başarılı bir iş çıkaracak kadar ciddi bir politika yapıcısı ve uygulayıcısı olmadığı konusunda endişe duymak için sebepler var." ifadesini kullandı.

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Smith, Hegseth'in savaş deneyimine sahip olmasının bir artı olmakla birlikte, Pentagon'u yönetmenin çok sayıda başka beceri gerektirdiğini ve adaylığının değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde kıdemli danışman Mark Cancian da Hegseth'in, üst düzey ulusal güvenlik deneyiminin olmamasının bu görev için Senato onayı almasını zorlaştıracağını belirterek "Sanırım Trump, savunma bakanlarıyla kavga etmekten yoruldu ve kendisine sadık olacak birini seçti." yorumunu yaptı.

Amerika Bağımsız Gaziler Derneği Kurucu Başkanı Paul Rieckhoff da X hesabından, Hegseth'in, Trump'ın için "son derece etkili bir politik savaşçı" olacağını kaydederek "Hegseth, şüphesiz Amerikan tarihindeki en az nitelikli ve açıkça en politik Savunma Bakanı adayı." paylaşımını yaptı.

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Medyayla konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen Pentagon'dan kıdemli bir askeri yetkili de Hegseth'in, aday gösterilmesinin, muazzam bir bütçeye sahip büyük bir departmanı yönetmek için pratik deneyime sahip olup olmadığı konusunda endişelere yol açtığını belirtti.

Söz konusu yetkili, Savunma Bakanlığının yıllık bütçesinin 800 milyar doları aştığını ve bünyesinde yaklaşık 1,3 milyon aktif askeri personel ile 1,4 milyon Ulusal Muhafız, yedek birlikler ve dünya çapında konuşlanmış sivil çalışanlar bulunduğunu vurguladı.

ADALET BAKANLIĞINA CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİ MATT GAETZ'İ ADAY GÖSTERDİ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Adalet Bakanlığına, Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıkladı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ekibi tarafından Truth Social adlı platforma yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Gaetz, Senato'dan onay alması durumunda, yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Trump, açıklamasında, "Florida'dan Kongre Üyesi Matt Gaetz'in ABD Başsavcısı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

42 yaşındaki Gaetz'den övgüyle bahseden Trump, "Matt, Adalet Bakanlığında acilen ihtiyaç duyulan reformu gerçekleştirmeye odaklanmasıyla Kongre'de kendini gösteren, William&Mary Hukuk Fakültesinde eğitim almış, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır." ifadesine yer verdi.

Trump, Gaetz'in yeni Adalet Bakanı olarak ABD'nin sınırlarını koruyacağını, suç örgütlerini ortadan kaldıracağını ve Amerikan halkının Bakanlığa olan inanç ve güvenini yeniden sağlayacağını belirtti.

Donald Trump ayrıca Gaetz'in Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde, Demokrat hükümetin Adalet Bakanlığının bazı icraatlarının denetlenmesi ve sorgulanmasında üstlendiği görevle ilgili de takdirlerini ifade etti.

Senato tarafından onaylanması halinde Gaetz, Demokratların Adalet Bakanı Merrick Garland’ın yerini alacak.

Gaetz hakkında, "cinsel tacizde bulunup bulunmadığı veya yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığı konusunda" Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nde daha önce görüşülen bir soruşturma bulunuyor.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRLÜĞÜNE ESKİ KONGRE ÜYESİ TULSİ GABBARD'I ADAY GÖSTERDİ

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Gabbard'ı ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevi için aday gösterdiğini belirtti.

ABD Kongresine 213 yılında Demokrat olarak giren ve 2020 yılında Demokrat Parti'deki başkanlık ön seçimlerinde yarışan Gabbard'ın "şu anda gururlu bir Cumhuriyetçi" olduğunu ifade eden Trump, aynı zamanda Amerikan ordusunda da görev yapan Gabbard'dan övgüyle söz etti.

Trump, "Biliyorum ki Tulsi, meşhur kariyerini tanımlayan korkusuz ruhu bizim istihbarat topluluğumuza getirecektir." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Demokrat Parti'de görev yapan Gabbard, özellikle Amerikan dış politikasına yönelik sert eleştirileriyle bilinen bir isim.

İsrail'e güçlü desteğiyle de tanınan Gabbard, Amerikan Samoalı ilk isim olarak Hawaii'den Kongre'ye girmişti.

DEVLET VERİMLİLİK BAKANI ADAYI ELON MUSK OLDU

Seçim kampanyası döneminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a verdiği maddi destek ve sahibi olduğu X isimli platformdaki siyasi söylemlerle ön plana çıkan dünyanın en zengin işinsanı Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselen genç isimlerden Vivek Ramaswamy ile birlikte Devlet Verimlilik Bakanı olarak aday gösterildi.

SEÇİM KAMPANYASINDAKİ 4 DANIŞMANINA BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖREVLER

Seçim kampanyasının danışmanı olan Dan Scavino’yu asistanı ve özel kalem müdürü yardımcısı olarak atayan Trump, seçim kampanyasında görev alan bir diğer danışman olan Stephen Miller’ı ise asistanı ve politika ve iç güvenlikten sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olarak görevlendireceğini duyurdu.

Daha önce Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Siyasi Direktörü olan James Blair’ın yasama, siyaset ve kamu işlerinden sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olacağını açıklayan Trump, kendi siyasi organizasyonlarında üst düzey yöneticilik görevleri yapan Taylor Budowich’in ise asistanı ve iletişim ve personelden sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olarak görev yapacağını ifade etti.

Trump, açıklamasında "Dan, Stephen, James ve Taylor kazanan kampanyamda 'sınıflarının en iyisi' danışmanlardı ve Beyaz Saray'da Amerikan halkına onurlu bir şekilde hizmet edeceklerini biliyorum" ifadelerini kullandı. Trump daha önce yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Susie Wiles'ı getireceğini ifade etmişti.

ABD SEÇİMLERİNDE CUMHURİYETÇİLER, KONGRE'DE ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçiler, Senato'da 53 sandalyeye ulaşırken, Temsilciler Meclisi'nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu elde etti.

Böylece Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçlarla birlikte Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçilerle birlikte, 2026'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ülke yönetiminde güçlü şekilde söz sahibi olacak.

2016'da başkanlık yarışını Trump'ın kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçiler, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa ulaşmıştı.

SENATO SEÇİMLERİ

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'i (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için seçmenler oylarını kullandı.

Kongre seçimleri, ABD iç ve dış politikasının şekillenmesinde oldukça önemli, zira Kongre'nin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Senatörler 6 yıllığına seçilirken, her iki yılda bir Senato'nun üçte biri yenileniyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMLERİ

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde tüm sandalyeler için yarışıldı.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor.