Trump Jr’ın düğün masraflarını Rus oligark üstlenmiş

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Bettina Trump’ın sosyal medya hesabından çiftin ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kremlev’in “yakın bir dostları” olduğu ve düğün sonrası iki gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı belirtildi. Çift, Kremlev’in desteğini “olağanüstü cömert bir düğün hediyesi” olarak nitelendirerek siyasi bir anlam taşımadığını savundu.

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica ise aynı gün yayımladığı haberde, Kremlev’in üç gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını yazdı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı organizasyonda konukların helikopter ve deniz uçaklarıyla taşındığı, özel villalarda konakladığı aktarıldı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı Kremlev, kısa süre önce Putin tarafından “Dostluk Nişanı” ile ödüllendirilmişti. Trump Jr.’ın Rusya bağlantıları daha önce de gündeme gelmiş, 2016 seçimleri döneminde Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile yaptığı görüşme, Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddialarına neden olmuştu.