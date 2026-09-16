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Trump Jr’ın düğün masraflarını Rus oligark üstlenmiş

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#Trump#Donald Trump Jr.#Oligark
Trump Jr’ın düğün masraflarını Rus oligark üstlenmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Bettina Trump, mayıs ayında yapılan düğünlerinin ardından Bahamalar’da düzenlenen kutlamaların bir bölümünün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.

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Bettina Trump’ın sosyal medya hesabından çiftin ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kremlev’in “yakın bir dostları” olduğu ve düğün sonrası iki gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı belirtildi. Çift, Kremlev’in desteğini “olağanüstü cömert bir düğün hediyesi” olarak nitelendirerek siyasi bir anlam taşımadığını savundu.

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica ise aynı gün yayımladığı haberde, Kremlev’in üç gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını yazdı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı organizasyonda konukların helikopter ve deniz uçaklarıyla taşındığı, özel villalarda konakladığı aktarıldı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı Kremlev, kısa süre önce Putin tarafından “Dostluk Nişanı” ile ödüllendirilmişti. Trump Jr.’ın Rusya bağlantıları daha önce de gündeme gelmiş, 2016 seçimleri döneminde Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile yaptığı görüşme, Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddialarına neden olmuştu.

 

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#Trump#Donald Trump Jr.#Oligark

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