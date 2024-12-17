Trump Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay büyükelçilerini belirledi

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Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, George Edward Glass'ın ABD'nin Tokyo Büyükelçisi olduğunu ilan etmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı. Glass, Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Lizbon Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Donald Trump, Santo Domingo Büyükelçisi olarak Leah Francis Campos'un görev yapacağını belirterek "Leah, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Batı Yarımküre Kıdemli Danışmanı olmadan önce Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) ülkemize hizmet etti." ifadelerini kullandı.

Arthur Graham Fisher'i ise Viyana Büyükelçisi olarak belirleyen Trump, "Arthur, 1977 yılında kurulan ve North Carolina'nın güzel dağlarında üç ofisi bulunan tam hizmetli bir emlak firması olan Fisher Realty'nin başkanı. Amerika'daki en zeki müşterilerin birçoğunu temsil ederek bölgede ve North Carolina eyaletinde sürekli olarak en iyi emlakçı olarak gösterilmiştir. Arthur, 'Önce Amerika' politikalarının sadık bir destekçisi oldu ve Avusturya'da bizi gururlandıracaktır." paylaşımını yaptı.

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Trump, Lüksemburg Büyükelçiliği için Stacey Feinberg'i seçtiğini duyurarak "Stacy, Northwestern Üniversitesi mezunu. Broadway müzikallerinin yapımcısı, motivasyon konuşmacısı ve 'Women Founders Network' Yönetim Kurulu üyesi olan Stacey, kadınların kariyerlerini başlatmalarına ve işlerini benzeri görülmemiş bir başarıya taşımalarına destek olmaya kendini adamıştır. Stacy iyi olacak ve Amerika'yı gururlandıracak." açıklamasını yaptı.

Montevideo Büyükelçiliği için Lou Rinaldi'yi seçen Trump, "Başarılı bir iş adamı, girişimci ve uzun süredir dost olan Lou, bu önemli göreve yaşam boyu deneyim ve benzersiz bir bakış açısı getiriyor. Lou harika bir golfçü ve harika sahaların bulunduğu bir ülkede görev yapacak. Uruguay'da büyümüş olması nedeniyle ülkenin kültürü ve tarihi hakkında samimi bir anlayışa sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Rinaldi'nin uzmanlığı ve geçmişinin onu ABD ile Uruguay arasında uzun süredir devam eden ortaklığı güçlendirmek için son derece nitelikli kıldığını kaydetti.

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Tüm adayların göreve başlayabilmeleri için Senato'nun onayı gerekiyor.

Donald Trump, ikinci dönemine 20 Ocak 2025'te başlayacak.