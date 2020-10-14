Trump: İyileştim, hepinizi öpeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala koronavirüse yakalanmasının ardından kaybettiği zamanı kalabalık ve gösterişli mitinglerle telafi etme amacında. Önceki gün Florida’nın Sanford kentinde düzenlenen mitingde kalabalığın yeteri kadar önlem almaması ve Trump’ın her zaman olduğu gibi salgını hafife alan açıklamaları tepki çekti.

ÇOK GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM

Mitingde kalabalığa maske dağıtan Trump, “COVID-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum” diye konuştu. Trump, bağışıklığı olması nedeniyle, “Bu kalabalıktaki herkesi öpüyorum. Erkekleri, güzel kadınları ve herkesi öpeceğim. Herkese kocaman bir öpücük vereceğim” ifadelerini kullandı. Trump’ın doktoru Sean Conley, Florida’daki mitingden kısa süre önce Trump’ın arka arkaya günlerde yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun ‘negatif’ olduğunu duyurmuştu.

MASKE TAKMADILAR

Seçim öncesinde Trump karşıtı yayın politikası izleyen CNN International kanalı, Trump’ın Florida’nın ardından Pensilvanya, Iowa ve Kuzey Carolina’da miting serisine devam etme kararıyla ilgili, “Trump’ın miting serisi süper virüs yayıcı işlevi görebilir” dedi. Fransız AFP haber ajansı da mitinge katılanların büyük kısmının maske takmadığını bildirdi.