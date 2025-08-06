Trump: İsrail’in Gazze’nin tamamını işgal edeceğini bilmiyorum, bu İsrail’e bağlı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve dünya gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, “Rusya’dan enerji ihraç eden ülkelere yüzde 100 vergi uygulayacak mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Çok kısa bir sürede değerlendireceğiz, olacakları zamanla göreceğiz, yarın bir görüşme gerçekleştireceğiz Rusya ile, burada bir karar vereceğiz. Bu, Biden’ın savaşı, ben olsam savaş olmazdı, bu savaşı durdurmak için çaba harcıyoruz, nükleer silahlar bizim için çok hassas.”

“GAZZE’Yİ İŞGAL ETMEK İSRAİL’E BAĞLI”

Trump, İsrail’in Gazze’yi tamamını işgal edeceğine ilişkin iddialarla ilgili “Buradaki iddianın ne olduğunu bilmiyorum. Biz oradaki insanların doymasını sağlamaya çalışıyoruz, 20 milyon dolar ABD’den Gazze’ye gıda nakliyesi için gönderdik, çok fazla yemek veriyoruz ve sıkıntı çekiyorlar. Hem para hem de dağıtım konusunda destek olmaya çalışıyoruz, ben bir şey diyemem ve bu İsrail’e bağlı.” dedi.

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“HAFTA SONUNA KADAR KARAR VERECEĞİM”

Trump, “Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine başka bir adayınız var mı?” sorusunu şöyle cevapladı:

“Haftanın sonuna kadar karar vereceğim, önümüzdeki 4 aylık süreç için mi yoksa kalıcı mı atama yapacağımızı düşüneceğiz. Birkaç adayımız var, herkes buraya girmek istiyor, eleme yoluyla birkaç kişiyi düşünüyoruz, elimizde 4 kişi var, 2 kabine üyesi ve 2 aday var.”

ABD Başkanı Trump, Hamas’ın İsrailli rehinelerle ilgili paylaştığı video ile ilgili ise, “Videoyu gördüm ve korkunçtu, umarım ne kadar kötü olduğunu olabildiğinde kimse görür.” açıklamasında bulundu.

“ADAY OLMAYACAĞIM”

Öte yandan ABD Başkanı Trump, gelecek seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin soruya "Aday olmayacağım, Vance olabilir.” ifadelerini kullandı.