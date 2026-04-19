Trump İsrail’i de şaşırttı

ABD merkezli Axios’un haberine göre Trump’ın açıklamasını medyadan öğrenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibi, “Trump’ın tamamen farklı bir üslup kullanması nedeniyle” şoke oldu. İsrailli yetkililerin Beyaz Saray’dan bu konuda açıklama istediği belirtilen haberde, Trump’ın açıklamasının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ateşkes anlaşmasıyla açık şekilde çeliştiği de öne sürüldü. Anlaşmaya göre İsrail, ateşkes süresince “planlanan, yakın veya devam eden saldırılara karşı” her an meşru müdafaa hakkını saklı tutuyor. Trump, önceki gün sosyal medyada “İsrail artık Lübnan’ı bombalamayacak. ABD tarafından buna yasak getirildi, yeter artık” paylaşımı yapmıştı. Ardından Axios’a verdiği röportajda da “İsrail durmalı. Binaları havaya uçurmaya devam edemezler. Buna izin vermeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.