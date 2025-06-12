Trump: İsrail, İran'a saldırı gerçekleştirebilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"RUSYA BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Rusya beni derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Anlaşma yapabileceklerini düşünüyoruz. Ancak haftada 6 bin insan ölüyor. Füzeler atılıyor. Durumu anlayabiliyoruz ancak anlaşma yapılamamasından üzüntü duyuyoruz.

"NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAZLAR"

İsrail, İran'a yönelik saldırı gerçekleştirebilir. Bu olası ve güçlü bir ihtimal. İran ile çatışma istemiyorum. İran ile anlaşma yapmak istiyorum. İyi bir anlaşmaya yakınız. Onların savaşmasını istemiyorum. Şu anda ne durumda olduğumuzu söyleyemem ama yakında anlaşacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte İsrail’in olası saldırısı her şeyi mahvedebilir. Nükleer silah sahibi olamazlar.

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ORTA DOĞU'DAN ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ

Orta Doğu'da çatışma riski var. Ben uyarı vermeden füze gönderen kişi olmak istemiyorum. Umarım bu yaşanmaz.