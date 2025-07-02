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Son dakika... Trump: İsrail ateşkesi kabul etti!

Güncelleme Tarihi:

#Trump#İsrail#Ateşkes
Son dakika... Trump: İsrail ateşkesi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 01:42

ABD Başkanı Trump, İsrail'in “60 günlük ateşkesi” kabul ettiğini açıklayarak arabulucu Mısır ve Katar'ın HAMAS'a bir teklif sunacağını belirtti.

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 ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in “60 günlük ateşkesi” kabul ettiğini açıkladı. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Temsilcilerim, bugün İsraillilerle Gazze konusunda uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi. İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşı sonlandırmak için tüm taraflarla birlikte çalışacağız.  Barışı sağlamak adına büyük çaba harcayan Katar ve Mısır son teklifi iletecek. Orta Doğu'nun iyiliği için umarım HAMAS bu anlaşmayı kabul eder. Bundan daha iyisi olmayacak, sadece daha kötüsü olacak." 

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#Trump#İsrail#Ateşkes

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