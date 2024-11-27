Trump iş başı yapmadan Çin, Kanada ve Meksika’ya ticaret savaşı ilan etti

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçü engellemedikleri ve fentanil isimli uyuşturucunun ABD’ye girmesini önlemedikleri için Kanada, Meksika ve Çin’e başkanlığının ilk gününde ek gümrük vergi getireceğini duyurdu.

İKİ KOMŞUYU UYARDI

Duyuruları Truth Social isimli platformundan yapan Trump, “20 Ocak’ta, ilk başkanlık kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada’dan ABD’ye gelen TÜM ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören tüm gerekli belgeleri imzalayacağım” dedi. ABD’nin müstakbel 47’nci başkanı ayrıca bu ek gümrük vergilerinin “uyuşturucular, özellikle fentanil ve tüm yasa dışı yabancılar ülke işgalini durdurana kadar yürürlükte” kalacağını belirtti.

ÇİN İLE ‘FENTANİL’ KAVGASI

Trump, Çin ile özellikle fentanil isimli uyuşturucu olmak üzere ABD’ye gelen büyük miktardaki uyuşturucuyla ilgili birçok görüşme yaptığını “ama nafile” olduğunu söylerken, Çinli yetkililerin kendisine “uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı, yani idam cezasını uygulayacaklarını” söylediklerini “ama ne yazık ki bunu hiç” gerçekleştirmediklerini belirtti.

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PEKİN: KAZANANI OLMAZ

Çin’in Washington Büyükelçiliği, CNN’e yaptığı açıklamada, “Çin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin karşılıklı olarak faydalı olduğuna inanıyor. Hiç kimse bir ticaret savaşını veya gümrük vergisi savaşını kazanamaz” dedi.

TRUDEAU, TRUMP’I ARADI

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Finans Bakanı Chrystia Freeland X platformundan yaptığı açıklamada “Kanada sınır güvenliğine en yüksek önceliği vermektedir ve ABD’nin iç enerji tedariki için elzemdir” derken Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Başkan Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kanada, ABD’ye günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol sağlıyor.

TRUMP ALEYHİNE İKİ DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Donald Trump’a yönelik yıllardır yürütülen iki federal dava, Özel Yetkili Savcı Jack Smith’in talebi üzerine düşürüldü. Eski başkanın 2020 seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye teşebbüsü ve gizli devlet belgelerini evine götürerek kötüye kullanmasıyla ilgili açılan iki dava da Trump yeniden başkan seçildikten sonra sona erdirilmiş oldu. Kendisine yönelik federal davaların düşmesiyle birlikte Trump, “Bu siyasi bir soygundu ve böyle bir şeyin gerçekleşebilmiş olması bile ülkemizin tarihindeki en düşük noktaydı. Yine de tüm zorluklara rağmen direndim ve KAZANDIM” dedi. Trump ekibi İletişim Direktörü Steven Cheung, “Adalet Bakanlığı’nın kararı, Başkan Trump’a karşı açılan anayasaya aykırı federal davaları sonlandırmaktadır ve hukukun üstünlüğü için büyük bir zaferdir” dedi.