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Trump’tan İran savaşının sonuna ilişkin yeni tahmin

Güncelleme Tarihi:

#Trump#İran#Kongre
Trump’tan İran savaşının sonuna ilişkin yeni tahmin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 02:08

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasının aksine, İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce sona erebileceğini söyledi.

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Amerikan News Nation kanalına konuşan Trump, İran'la savaşın ne zaman bitebileceğine ilişkin önceki tahminini yeniledi.

"BU MESELE SEÇİMLERDEN SONRA ÇÖZÜME KAVUŞACAK"

Dünkü açıklamasında savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini söyleyen Trump, bugün, "Onların daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum ancak bu mesele seçimlerden sonra çözüme kavuşacak ya da belki daha erken." ifadesini kullandı.

AMERİKAN UÇAKLARINA HASAR VERİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLER

Trump, ayrıca İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik son misilleme saldırılarının bölgedeki Amerikan uçaklarına hasar verdiği yönündeki haberleri yalanlayarak, "Hayır, hiçbir şekilde hasar yok. Hiçbir şey yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün gazetecilere verdiği demeçte, "Seçimlerden hemen sonra savaşın sona ereceğini düşünüyorum çünkü onlar daha fazla dayanamazlar." ifadesini kullanmıştı.

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#Trump#İran#Kongre

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