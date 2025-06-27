Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın basın odasında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, "Saldırılarda İran'ın nükleer faaliyetlerini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Trump, "İran'ın nükleeri ortadan kalktı, İran'ın yakın gelecekte nükleer programına dönebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR"



Trump ayrıca "İran, bizimle görüşmek istiyor. Çünkü nükleer tesisleri çok kötü bir şekilde yok edildi ve tesislerden hiçbir şey kaçıramadılar" dedi.

"HAMANEY'İ ÖLÜMDEN BEN KURTARDIM"



CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı canlı yayında katardı.

Trump yaptığı paylaşımda şöyle söyledi;

Haberin Devamı

"Sözde yüce lider Hamaney, İsrail'le olan savaşı kazandığını nasıl bu kadar aptalca söyleyebilir. 3 nükleer tesisi yok edildi. İsrail'e ve Amerikan ordusuna izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım. Çok sayıda İranlı hayatını kaybedebilirdi. Keşke İran liderliği şunu anlayabilse, bazen sirkeyle değil bal ile daha çok şey kazanılır."