×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#İran
Trump: İranın nükleeri ortadan kalktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 19:41

"İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmek istediğini söyledi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın basın odasında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, "Saldırılarda İran'ın nükleer faaliyetlerini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Trump, "İran'ın nükleeri ortadan kalktı, İran'ın yakın gelecekte nükleer programına dönebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınFordo’ya ne olduğundan ABD emin değil Trump: Yok ettik, Pentagon: Hasar azFordo’ya ne olduğundan ABD emin değil! Trump: Yok ettik, Pentagon: Hasar azHaberi görüntüle

"İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Trump ayrıca "İran, bizimle görüşmek istiyor. Çünkü nükleer tesisleri çok kötü bir şekilde yok edildi ve tesislerden hiçbir şey kaçıramadılar" dedi. 

"HAMANEY'İ ÖLÜMDEN BEN KURTARDIM"

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı canlı yayında katardı. 

Trump yaptığı paylaşımda şöyle söyledi;

Haberin Devamı

"Sözde yüce lider Hamaney, İsrail'le olan savaşı kazandığını nasıl bu kadar aptalca söyleyebilir. 3 nükleer tesisi yok edildi. İsrail'e ve Amerikan ordusuna izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım. Çok sayıda İranlı hayatını kaybedebilirdi. Keşke İran liderliği şunu anlayabilse, bazen sirkeyle değil bal ile daha çok şey kazanılır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#ABD#İran

BAKMADAN GEÇME!