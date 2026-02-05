Trump: İran'a uçaklarımızı gösterdik! Avrupa kendi kendini imha ediyor

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Trump, yaptığı açıklamada "Sanırım cennete gitmeliyim. Ben mükemmel bir aday değilim ama mükemmel insanlar için çok iyi yaptım. dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı seçime hile karıştırmakla suçlayan Trump, "Hile yaptılar. Kazanmak zorundaydım. Kendi egom için buna ihtiyacım vardı. Yoksa egom çok zedelenirdi. Şimdi gerçekten de büyük bir egom var. Onları yenmek inanılmaz" ifadesini kullandı.

"Biden, ordunun küçük bir bölümünü Afganistan'a gönderdi. Tankları ve uçakları orada bıraktı. 'Neden uçakları kendiniz uçurmadınız?' diye sordum. O da 'Kimsenin aklına gelmedi' dedi. Biden şimdiye kadar sahip olduğumuz en kötü başkandı. Zaten başkan olduğunun bile farkında değildi, bu yüzden bunu kişisel algılamıyor. Ne dediğimi de bilmiyor. Şu an izliyor ve söylediklerimden memnun. Obama da çok kötü bir başkandı. Ülkemizi böldüler ama biz yeniden bir araya getiriyoruz. Venezuela, bizden sonra neredeyse herkesten daha fazla petrole sahip oldu. Biz ve onlar, birlikte dünya petrolünün yüzde 68'ine sahibiz. Venezuela ile ilişkilerimiz harika.

İRAN'A UÇAKLARIMIZI GÖSTERDİK

İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik.

AVRUPA KENDİ KENDİ İMHA EDİYOR

Avrupa'da da durum çok kötü. Göç ve enerji konusunda çok büyük sorunları var. Göç ve enerji sorunuyla Avrupa kendi kendini imha ediyor. Kendi kendileri yok etme aşamasındalar. Avrupa şu anda tanınacak halde değil. Davos'a gittim biliyorsunuz. Davos'tan ayrılırken 'hayatımda gördüğüm en kötü davetti' dedim. İsviçre kendi ülkesini yok ediyor. Enerji, gerçekten çok kötü bir durumda. Yaptıkları akılalmaz. Size söylüyorum bu ülkeler, göç nedeniyle tanınacak halde değil. Çok yakında dönülmez bir yola girecekler.

RUSYA'NIN SUÇSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ulusal İstihbarat Direktörümüz Tulsi Gabbard, oy pusulalarını kontrol etti. Rusya safsatası çıkarmışlardı. Rusya, Rusya, Rusya dediler ama Rusya'nın suçsuz olduğu çıktı.

DEAŞ'I ORTADAN KALDIRDIK

General John Daniel 'Raizin' Caine, DEAŞ'ı ortadan kaldırdı. Sayın Başkan, bu beş sene sürecek bir operasyon dediler. 'Dünyadaki en iyi ekipmana sahipsiniz, kötü tüfekler kullanan insanlar ile savaşıyorsunuz' dedim. Gaddar bir adam Caine ile Irak'ta tanıştım. Venezeula ve İran'a sorun. Ona Irak'ta aradığım adam sensin dedim. O da bana DEAŞ'ı, dört haftada ortadan kaldırabiliriz dedi. Politik doğruculuk ile hareket etseydik. DEAŞ'ın bulunduğu ülkeleri arar ve 'DEAŞ'a saldırmak isteriz' derdik. Onlar da DEAŞ'ı arayıp 'Size saldıracaklar oradan kaçın' derlerdi. Ancak şu anda böyle bir şey yapmadık. Başka bir yol izledik. Şu anda ufak bir DEAŞ var ve Nijerya'da onları yeniden ortadan kaldırdık. Oradaki Hristiyanlar'ı öldürüyorlardı. Başkan Trump'ın onlara nasıl bir misilleme yapacağını bilmeleri lazımdı.

DANİMARKA İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

Danimarka, üzerinde görüşmeler yürüttüğümüz büyük bir buz kütlesine sahip. Dünyanın en büyük buz kütlesi.

'TRUMP BİR DİKTATÖR' DEMEYİ SEVERLER

Korktuğum için uslu duruyorum. Başımın belaya girmesini istemiyorum. Benim için her zaman 'Trump bir diktatör' demeyi severler. Ben diktatör değilim. Bana bunu söyleyenler diktatör gibiydiler, Gestapo gibiydiler. Tutukladıkları insanlara korkunç muamele ediyorlardı."