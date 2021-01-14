ABD İran’a saldırır mı?

20 Ocak’ta görevi devredecek olan Donald Trump yönetimi gider ayak yine İran’ı hedef alan açıklamalar yaptı. Trump’ın ekibinden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gün Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşmasında, ‘İran’ın El Kaide’nin yeni üssü olduğunu’ öne sürdü.

EL KAİDE SUÇLAMASI

Konuşmasında Pompeo, “El Kaide’nin yönetim kadrosu Tahran’a taşındı. El Kaide lideri Ayman el Zevahiri de şu an Tahran’da. El Kaide’nin dağlarda saklandığı Afganistan’ın aksine, bugün El Kaide İran rejiminin korumasının sert kabuğu altında faaliyet gösteriyor” dedi. Bu açıklama, tam da görevden alınması istenen ABD Başkanı Trump’ın dikkat dağıtmak için acil durum yaratmak adına İran’a saldırabileceğinin konuşulduğu bir döneme denk geldi.

İRAN’DAN ALAYLI YANIT

Tahran’dan bu sözlere anında yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Küba’ya atama yapmaktan, kurmaca ‘İran ifşasına’ ve El Kaide iddialarına kadar, Sayın ‘Biz yalan söylüyoruz, kandırıyoruz ve çalıyoruz’ Bey (Mike Pompeo), berbat kariyerini, savaş kışkırtıcı yalanlarla acınacak bir şekilde sonlandırıyor. Hiç kimse aptal değil. 11 Eylül’de yer alan teröristlerin hiçbiri İran’dan gelmemişti. Pompeo’nun favori Ortadoğu rotalarından gelmişti” ifadelerini kullandı.

AB, POMPEO’YA RANDEVU VERMEDİ

Görevden ayrılmasına günler kala Belçika ve Lüksemburg’a ziyarette bulunmayı planlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya bir darbe de Avrupa’dan geldi. Pompeo, Avrupa kanadının tavrı nedeniyle ziyaretlerini son dakikada iptal etti. Pompeo, ziyaretinde ilk olarak Lüksemburg ayağından vazgeçti. Bunda Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn’un, Kongre baskınından sonra ABD Başkanı Trump için kullandığı ifadeler etkili oldu. AB kurumlarının liderlerinin de randevu vermediği Pompeo’nun NATO’ya yapmaya planladığı ziyaretin de gözlerden uzak olmasına özen gösterildi. Bunun üzerine ziyarete saatler kala ABD Dışişleri’nden yapılan bir açıklamayla ziyaretin iptal edildiği duyuruldu. İptal gerekçesi olarak ise yoğunluk gösterildi. Pompeo, 20 Ocak’ta Başkan Donald Trump’ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılacak.