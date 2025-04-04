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Trump, İran'a 'doğrudan görüşme' teklifinde bulundu

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#İran#Trump#Hamaney
Trump, İrana doğrudan görüşme teklifinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 15:29

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle "doğrudan görüşmeler" yapmak istediğini duyurdu. Trump'ın bu teklifi, İran'ı nükleer silah geliştirmesi durumunda askeri müdahalede bulunma tehdit etmesinin ardından geldi. Trump, İran liderlerine nükleer program konusunda anlaşmaya varılması için iki aylık süre tanıdığını kaydetti.

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İran'ın aracılar üzerinden müzakereleri tercih ettiğini ifade eden Trump, bunun artık doğru bir yöntem olmadığını savundu. Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup göndererek, nükleer müzakereler için çağrıda bulunduğuna dikkat çekerek, Tahran'ın bu çağrıyı reddetmesi durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu ilettiğini belirtmişti.

Trump, geçen hafta yaptığı bir başka açıklamada İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmemesi durumunda "bombalanabileceğini" söyledi. Hamaney ise ABD'nin tehditlerinin hiçbir sonuç vermeyeceğini vurgulayarak, "İran'a karşı bir adım atılması halinde karşılık verilecekleri" uyarısında bulundu.

Trump, İrana doğrudan görüşme teklifinde bulundu

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ABD ve diğer Batılı ülkeler, İran'ı nükleer silah peşinde koşmakla suçluyor. Tahran yönetimi ise bu iddiaları reddederek uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yalnızca sivil amaçlarla yürütüldüğünü savunuyor.
Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan görüşmeler yapmamızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bence bu şekilde daha hızlı ilerleme kaydederiz ve karşı tarafı şu an olduğundan çok daha iyi anlarız. Bence endişeliler, kendilerini savunmasız hissediyorlar. Böyle hissetmelerini istemiyorum. Sanırım görüşmek istiyorlar."

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İRAN GÖRÜŞME ŞARTINI AÇIKLADI

AFP'nin haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen hafta yaptığı açıklamada, Tahran'ın Washington'un İran'a yönelik politikasında bir değişiklik olmadığı sürece ABD ile doğrudan görüşmelere girmeyeceğini belirtti.

Trump, başkanlığının ilk döneminde selefi Barack Obama tarafından 2015'te müzakere edilen nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik ağır yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Tahran ile dünya güçleri arasında imzalanan bu anlaşma, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlamasını öngörüyordu.

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#İran#Trump#Hamaney

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