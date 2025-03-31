Trump İran ve Husiler'i hedef aldı: Asıl acıyı tatmadılar

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Husiler'e yönelik saldırılarına devam ABD'nin Başkanı Donald Trump, Husiler'e bir uyarı daha yaptı.

Trump yaptığı açıklamada "Husiler için seçenek net: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakırlarsa biz de bırakırız. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki destekçileri henüz asıl acıyı tatmadı." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef almış ve "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullanmıştı

Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verip "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye tehdit etmişti.



