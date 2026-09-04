Trump İran savaşına ‘seçim molası’ verecek

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ABD-İran hattındaki çatışmalar son günlerde yeniden alevlenirken Washington’dan gelen sinyaller, Trump yönetiminin savaşta yeni bir büyük tırmanmadan kaçınmaya çalıştığını gösteriyor. ABD ordusunun bu hafta İran mevzilerine yönelik yoğun saldırıları sonrası Başkan Donald Trump savaşın “çok uzun sürmeyeceğini” söylerken, Wall Street Journal, Trump’ın üst düzey yardımcılarıyla savaşın sona erdiğini ilan etme seçeneğini de değerlendirdiğini ve bu fikre sıcak baktığını bildirdi. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Beyaz Saray özellikle 3 Kasım’daki ara seçimlere kadar çatışmanın tırmanmasını istemiyor. Ancak Pentagon’un Ortadoğu’daki askeri konuşlandırmaları 2027’ye kadar uzatmaya hazırlanması, Washington’ın savaşın gelecek yıla sarkması ihtimalini de hesaba kattığını gösteriyor.

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‘SAVAŞ BİTTİ’ DİYEBİLİR

ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’na deniz mayınları taşımaya yönelik girişimde bulunduğu iddiasıyla bu hafta yeni bir saldırı dalgası başlattı. Askeri mevzilere ek olarak boğazda bir İran tankerinin yanı sıra bölgedeki bir düğün evini de vuran ABD’ye İran Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt’teki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Son günlerde sahada yaşanan tırmanış topyekûn savaş endişelerini arttırsa da perde arkasında ise Washington’ın daha temkinli hareket ettiği iddia ediliyor. Anketlere göre ABD kamuoyunda İran savaşına olumsuz bakış yüzde 63’lere kadar yükselmiş durumda. Bu nedenle Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluklarını koruyabilmesi için savaşın seçim öncesinde büyümesini istemiyor. WSJ’nin haberine göre Trump, bir adım daha ileri giderek İran savaşının sona erdiğini ilan etme seçeneğini de düşünüyor. WSJ’ye konuşan kaynaklar, Trump’ın bu ihtimale sıcak baktığını belirtirken, ABD Başkanı’nın ekonomik baskının İran’ı nükleer programını dağıtmaya ya da rejimin çökmesine zorlayacağına inandığını aktardı.

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UZUN VADELİ HESAP VAR

Ancak ABD için savaş tamamen bitmiş değil. Ara seçimler Washington yönetiminin önceliği haline gelse de seçim sonuçları sonrası savaş tekrar tırmanabilir. Reuters’a göre Trump yönetimi 3 Kasım sonrası Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğu koruması halinde İran’a yönelik daha ağır saldırılar düzenleyebilir. WSJ’nin haberi de Pentagon’un bu yönde bir hazırlığı olabileceğine işaret ediyor. WSJ’nin haberine göre Pentagon, Ortadoğu’da bulunan yaklaşık 50 bin askerinin büyük kısmının görev süresini 2027’ye kadar uzattı. Hava savunma birliklerinin standart görev süresi de dokuz aydan on iki aya çıkarıldı. ABD’nin savaşa vereceği “seçim arasını” yıpranan hava savunma füze stoğunu yenileme fırsatı olarak da kullanabileceği belirtiliyor.

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TAHRAN’DAN LÜBNAN UYARISI

İran, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Ali el-Tahir tepesine geniş çaplı operasyon düzenlemesi halinde büyük ölçekli saldırıyla karşılık vereceği konusunda ABD’yi uyardı. Reuters’a konuşan üç yetkili, geçen ay Umman üzerinden Washington’a iletilen mesajda, tepeye yönelik kapsamlı bir İsrail saldırısının İran’ın geniş çaplı misillemesine yol açacağı tehdidinin iletildiğini aktardı. İsrail bölgede Hizbullah’ın silah depoları ve yeraltı komuta merkezi olduğunu iddia ediyor. Beyaz Saray ise ABD’nin İsrail’e bölgeye saldırmaması için baskı yaptığı iddiasını “doğru değil” diyerek reddetti.