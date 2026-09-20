Trump, İran konusunda karar aşamasında: 'Büyük gelişmeler yaşanacak'

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ABD Başkanı Trump, İran’la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran’ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi. Trump, İran konusunda "çok da uzak olmayan bir gelecekte" harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Trump: "Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur." açıklamasını yaptı.

Fox News'e demeç veren Trump, BM Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye "muhtemelen" açık olacağını ima etti.

TRUMP: PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

Trump, Fox News'e verdiği demeşten daha sonra yaptığı açıklamada "İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru karar vermezse büyük şeyler olacak. Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım." dedi.

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PEZEŞKİYAN ABD'YE GİDECEK

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD’ye gitmesi planlanıyor.

Gözden Kaçmasın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD yolcusu Haberi görüntüle

New York’ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gidecek Pezeşkiyan’ın, genel kurulda İran’a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İRAN'DAN ABD'NİN SAVAŞI YENİDEN BAŞLLATACAĞI İDDİASI

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD’nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran’a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurdu.

Hatemül Enbiya açıklamasında, "Eğer ABD tekrar İran’a karşı hata yaparsa bölgedeki tüm kaynaklarının ve ABD unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz. Hata yaparsanız acı verici saldırıların hedefi olursunuz." ifadelerine yer verildi.

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'SAĞDUYU BEKLEMEYİN'

Açıklamada ayrıca, bölge ülkelerinin İran’a yönelik saldırgan eylemlerde ABD ile aynı çizgide hareket etmesi halinde, ABD’nin kötülüklerine ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetleri'nden "sağduyu beklenmemesi" gerektiği savunuldu.

Öte yandan İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi de ülkesinin sınır birliklerinin olası tehditlere karşı hazır olduğunu kaydetti.

KALİBAF'TAN HÜRMÜZ TEHDİDİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sabah saatlerinde milletvekillerine yaptığı konuşmada, ülkesinin şartları yerine getirilmediği ve ABD taahhütlerini uygulamadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını kaydetmişti. Diplomasi sahnesinde "akılcı ve pazarlığa kapalı" bir tutum izlediklerini dile getiren Kalibaf, İran'ın mesaj ve şartlarının aracılar vasıtasıyla ABD'ye iletildiğini ifade etmişti.

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İran'da ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesimlere de seslenen Kalibaf, "Bu şartlar yerine getirilmediği sürece, İran halkının meşru hakları tanınmadıkça ve ABD taahhütlerini uygulamadıkça, hiçbir şekilde müzakerelerden öncesine dönülmeyecek ve Hürmüz Boğazı açılmayacak. Biz, savaş ya da müzakere şeklindeki ikilemin gerçekçi olmadığına, hem savaşılması hem de müzakere edilmesi gerektiğine inanıyoruz." demişti.

Makul ve güçlü şekilde savaşılması, uygun zamanda ise güç ve akılcılıkla müzakere edilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, şunları dile getirmişti:

"Gerektiği anda sahip olduğumuz tüm askeri kapasiteyle düşmanı geri püskürtmeli ve ona ağır darbeler indirmeliyiz. Ancak sahada önemli bir zafer elde ettiğimiz ve düşmanın zayıf durumda olduğu bir zamanda, diplomasi araçlarıyla bu kazanımları pekiştirmeliyiz."