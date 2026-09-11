Trump İran kararında inatçı: Çalışmalara hız verildi

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ABD'nin İran'daki derin yeraltı tesislerine yönelik olası saldırılara hazırlanmak için New Mexico'daki White Sands Füze Menzili'nde yürüttüğü çalışmalara hız verdiği öne sürüldü. CNN International'ın incelediği uydu görüntüleri ve Pentagon belgeleri, ABD'nin İran savaşının başlamasından hemen önce yeraltı hedeflerine yönelik yeni test hazırlıkları yaptığını gösterdi.

NEW MEXICO ÇÖLÜNDE ACİL ÇALIŞMA

CNN'e göre ABD Savunma Tehdit Azaltma Ajansı (DTRA) bünyesinde görev yapan bir program yöneticisi, ABD'nin İran'a yönelik Epic Fury Operasyonu'nu başlatmasından dört gün önce White Sands Füze Menzili'ndeki "benzersiz bir yer altı test tesisinin" onarılması için 1,2 milyon dolarlık acil sözleşmeye onay verdi.

Belge, savaşın başlamasından bir gün önce, 27 Şubat'ta federal veri tabanına yüklendi. "Pate Construction" şirketine verilen sözleşmenin, "zamana duyarlı bir ulusal güvenlik direktifi" kapsamında iki ila üç hafta içinde tamamlanması istendi.

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Söz konusu tesisin, "hızla ortaya çıkan tehditlere karşı gizli yetenekleri doğrulamak üzere tasarlanmış bir canlı atış testi" için kullanılacağı belirtildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ÇALIŞMALARI ORTAYA ÇIKARDI

CNN'in incelediği uydu görüntülerine göre White Sands'teki uzak bir test alanında 16-18 Şubat tarihleri arasında kazı çalışmaları başladı. ABD Stratejik Komutanlığı tarafından işletilen bölgede, silahların derine gömülü hedefler üzerindeki etkilerinin test edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Federal sözleşme kayıtları da çalışmanın zamanlamasını destekledi. Kayıtlara göre Pate Construction, 17 Şubat'ta test çalışmaları için teklif verdi ve şirket ertesi gün sözleşmeyi aldı.

Yerinde Alternatif Sismik Sert Kaya Test Alanı olarak bilinen bölgede çalışmalar mart ayının ortalarına kadar sürdü. Uydu görüntülerinde kazı sonucu oluşan toprak yığınının giderek büyüdüğü görülürken, faaliyetlerin daha sonra durduğu değerlendirildi.

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Değerlendirmelere göre, White Sands'teki DTRA test alanı da İran'daki Kazma Dağı gibi granit kayaya oyulmuş durumda.

New Mexico'daki ABD tesisi / Kaynak: Planet Labs

HEDEF İRAN'IN DERİNDEKİ NÜKLEER TESİSLERİ Mİ?

CNN'e konuşan üç kaynak, New Mexico'daki test hazırlıklarının İran savaşıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Kaynaklar, çalışmaların İran'ın en derin yeraltı tesislerini hedef almanın ve ABD'nin belirli nükleer tesislere yönelik saldırılarını simüle etmenin yollarını geliştirme ihtiyacından kaynaklandığını aktardı.

ABD daha önce Haziran 2025'te "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" kapsamında İran'daki nükleer tesislere saldırmıştı. Saldırılarda Tahran'ın nükleer programıyla bağlantılı bazı önemli noktalar imha edilmişti.

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Ancak üst düzey bir ABD generali, geçen yıl milletvekillerine, derine gömülen İsfahan nükleer tesisinin girişlerinin Pentagon'un mevcut sığınak delici bombalarının tesisi imha edemeyeceği düşüncesiyle yerin altına gömüldüğünü söylemişti.

ABD'DEN YENİ NESİL DELİCİ BOMBA ÇALIŞMASI

ABD ordusu, mevcut Massive Ordnance Penetrator (Mühimmat Delici) bombalarının yerini alması ve daha derine gömülü hedeflere ulaşabilmesi beklenen yeni nesil bir delici bomba üzerinde de çalışıyor.

Yeni silahın prototipi için Eylül 2025'te sözleşme imzalandı. Hava Kuvvetleri ise haziran ayında söz konusu mühimmat için savunma sanayisi şirketlerinden teklif istedi.

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CNN'e konuşan bir kaynağa göre ABD ordusu, İran'daki Kazma Dağı tesisine yönelik saldırı planlarını da elinde bulunduruyor. Bu planların, Trump'ın İran'la çatışmayı tırmandırma tehdidinde bulunduğu yaz başında değerlendirilen hedef paketinin bir parçası olduğu belirtildi.

Kaynak, olası saldırı planında ABD cephaneliğindeki en büyük bombalardan bazılarının kullanılmasının öngörüldüğünü ancak bu mühimmatın İran'ın tesise taşıdığı düşünülen unsurları imha etmek için yeterince derine nüfuz edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

TRUMP: "KAZMA DAĞI'NA ÇOK YAKINDA SALDIRABİLİRİZ"

İran'ın gelecekteki nükleer programını korumak amacıyla yeraltına inşa ettiği değerlendirilen Kazma Dağı bölgesi, istihbarat kuruluşlarının da uzun süredir radarında bulunuyor.

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Tahran'ın yaklaşık 225 kilometre güneyinde ve Natanz nükleer kompleksinin yakınında bulunan bölgede bu yıl yoğun inşaat faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yapılan yeni uydu görüntüsü analizine göre, 2026'da bölgede "inşaat faaliyetlerinde belirgin bir artış" yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazma Dağını çok yakında saldırabiliriz" dedi. Trump ayrıca bölgede "hareket eden herkesi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.